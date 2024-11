Agriculture à l'école - Québec octroie 1,5 M$ pour initier plus d'élèves à l'agriculture

QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, annoncent l'octroi d'une somme de 1,5 million de dollars pour initier un nombre croissant d'élèves du primaire à l'agriculture.

Avec cet appui financier, ce sont neuf écoles supplémentaires qui offriront des activités d'apprentissage touchant notamment le jardinage, l'agriculture locale et la saine alimentation. Au total, ce sont plus de 7 200 jeunes, venant de 36 écoles primaires réparties dans 7 régions du Québec, qui bénéficieront des différents ateliers d'AgrÉcoles.

Les retombées du programme L'agroalimentaire s'invite à l'école d'AgrÉcoles sont déjà notables :

71 % des élèves disent vouloir continuer de jardiner à la maison;

94 % des élèves mentionnent vouloir cuisiner à la maison;

75 % des élèves disent vouloir s'approvisionner en aliments locaux.

« Avec AgrÉcoles, l'agriculture prend sa place dans les classes du Québec. Je suis heureux de ce soutien additionnel qui permettra à un nombre croissant d'élèves, un peu partout sur le territoire, de développer leur curiosité à l'égard de l'agriculture et ses métiers, et de s'éveiller à l'importance d'une alimentation saine et locale! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le milieu scolaire est idéal pour intégrer des notions éducatives en matière d'alimentation. Le programme d'AgrÉcoles fait appel à l'intelligence des jeunes dans un cadre ludique en vue de les conscientiser à l'importance d'une saine alimentation. En découvrant la provenance et le parcours des aliments qu'ils consomment, les élèves acquièrent des notions qui leur permettront de faire des choix sensés toute leur vie. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Notre équipe est très fière de porter ce projet qui rayonne dans le milieu scolaire québécois depuis maintenant cinq ans. AgrÉcoles est un organisme bien enraciné ayant une incidence positive notable sur quelque 7 200 élèves et leur famille, sans oublier les centaines d'enseignants et enseignantes. Au quotidien, notre mission permet aux enfants, entre autres, d'acquérir une ouverture sur le monde agricole, de développer une prise de conscience sur les habitudes de consommation et d'être sensibilisés aux enjeux environnementaux. Elle leur permet aussi de se rapprocher de la terre, puisqu'en la cultivant, les jeunes comprennent d'où proviennent les aliments et les cuisinent ensuite avec intérêt. »

Julia Grenier, directrice générale d'AgrÉcoles

Faits saillants

Une somme maximale de 1 509 000 $ est octroyée à l'organisme AgrÉcoles afin de lui permettre de poursuivre le déploiement du programme éducatif L'agroalimentaire s'invite à l'école dans neuf écoles primaires supplémentaires pour l'année scolaire 2024-2025.

octroyée à l'organisme AgrÉcoles afin de lui permettre de poursuivre le déploiement du programme éducatif L'agroalimentaire s'invite à l'école dans neuf écoles primaires supplémentaires pour l'année scolaire 2024-2025. Grâce à l'aide financière gouvernementale, AgrÉcoles continuera d'aider les équipes-écoles à implanter, de manière durable et innovante, un projet agroalimentaire complet. Les élèves, de la maternelle à la sixième année du primaire, auront la chance d'intégrer dans leur quotidien des notions telles que le jardinage, le compostage, la saine alimentation, l'environnement et l'achat local, en plus d'aller à la rencontre de producteurs locaux.

Depuis 2019, l'organisme a reçu plus de 4,3 millions de dollars du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentaire et du ministère de l'Éducation.

AgrÉcoles poursuivra son accompagnement auprès des 27 écoles qui forment les 3 premières cohortes du programme.

Les 9 nouvelles écoles primaires sont : École Villa-de-la-Jeunesse, à Saint-Élie-de-Caxton; École La Providence, à Saint-Tite ; École du Zénith, à Shefford ; École Saint-Vincent-Ferrier, à Bromont ; École du Christ-Roi, à Saint-Camille ; École Rinfret, à Sainte-Ursule ; École Belle-Vallée (pavillon Saint-Justin ), à Saint-Justin ; École Lévesque, à Saint-Donat ; École Henri-Bourassa et Soleil-de-l'Aube, à Repentigny .

AgrÉcoles a mis sur pied plus de 80 activités pédagogiques prêtes à l'emploi pour toutes les classes du préscolaire et du primaire.

Le programme vise les objectifs d'apprentissage suivants : Améliorer la qualité nutritive et la diversité de l'alimentation des élèves; Faire découvrir l'histoire agroalimentaire du Québec ainsi que les métiers qui s'y rattachent; Offrir des occasions d'apprentissage de l'origine, des processus de production et de transformation des aliments ainsi que du parcours de la terre à la table; Conscientiser les élèves par une éducation citoyenne du territoire et des changements durables; Sensibiliser les élèves au compostage; Développer une communauté informée sur le jardinage et active dans sa collectivité; Développer chez les élèves des aptitudes entrepreneuriales dans le domaine agroalimentaire.



