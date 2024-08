Agrément des institutions muséales : 12 institutions muséales nouvellement agréées au Québec

QUÉBEC, le 8 août 2024 /CNW/ - Au terme de la 4e édition du processus d'agrément des institutions muséales, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce que le sceau « Institution muséale agréée » sera affiché dans 12 nouveaux musées qui ont répondu aux exigences en matière de gouvernance et de gestion des différentes fonctions muséales.

Parallèlement, 137 institutions muséales de la première cohorte (2018-2019) ont renouvelé leur agrément avec succès. On compte maintenant 181 institutions muséales agréées, qui sont des actrices clés de la culture dans toutes les régions du Québec.

L'agrément, valide pour une période de 5 ans, est accordé par le ministère de la Culture et des Communications au nom du gouvernement du Québec. Il constitue un label de qualité reconnu tant pour les institutions muséales que pour le public. Il est basé sur l'application et le respect de normes reconnues à l'échelle internationale en matière de pratiques muséologiques, de protection et de mise en valeur du patrimoine.

Citation

« C'est toujours un grand plaisir de faire l'annonce de nouvelles institutions muséales agréées. Il s'agit de lieux créatifs, voués à la réflexion, à l'éducation, à la conservation et à la diffusion de la culture, et je suis fier de voir autant d'institutions muséales arborant notre sceau de qualité à l'échelle du Québec. Chacune à leur façon, ces institutions enrichissent notre paysage culturel, elles suscitent l'intérêt et cultivent la curiosité! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

12 nouvelles institutions muséales agréées

Nom de l'institution agréée Région ASTER Bas-Saint-Laurent Forge-menuiserie Cauchon Capitale-Nationale Maison Plamondon Capitale-Nationale Maison Merry, lieu de mémoire citoyen de Magog Estrie Biosphère Montréal Musée Redpath Montréal Fondation Guido Molinari Montréal Espace René-Lévesque Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Centre historique de la mine King (KB3) Chaudière-Appalaches Maison Louis-Cyr Lanaudière Espace muséal du manoir Globensky Laurentides Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire Montérégie

