Agrandissement de l'Hôtel Rimouski et de son centre de congrès : appui pour dynamiser l'économie du Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et Investissement Québec annoncent l'attribution d'une aide financière à l'Hôtel Rimouski et à son centre de congrès pour soutenir leur expansion. Ce projet contribuera à générer davantage de retombées économiques pour la région grâce, notamment, au tourisme d'affaires.

La ministre a profité d'une visite des lieux aujourd'hui en compagnie du directeur général, M. Éric St-Pierre, afin de souligner l'octroi de prêts à terme remboursables totalisant 11,35 millions de dollars à l'établissement pour cette initiative.

Plus précisément, cette aide financière permettra :

l'ajout de 66 chambres;

la mise à jour des aires communes et du hall d'entrée;

l'agrandissement et la modernisation de la salle de bal du Centre de congrès de Rimouski.

Le tourisme d'affaires est l'une des filières à haut potentiel identifiées dans la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030 en vue de contribuer à augmenter les retombées économiques de ce secteur au cours des prochaines années. Il s'agit d'un des segments les plus rentables et les plus porteurs. Un voyageur d'affaires dépense en moyenne deux fois plus qu'un touriste d'agrément.

« Le tourisme d'affaires participe activement à la vitalité de notre économie. Avec des recettes de plus de 2,1 milliards de dollars en 2024 au Québec, c'est un secteur qui contribue à enrichir nos communautés. Comme le démontre notre soutien à l'Hôtel Rimouski, nous continuerons à appuyer le développement de cette forme de tourisme partout au Québec afin que toutes nos régions, dont celle du Bas-Saint-Laurent, profitent de ses retombées. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La croissance de l'Hôtel Rimouski passe par l'agrandissement et la bonification de son offre. Grâce à ces investissements, l'entreprise pourra accueillir un plus grand nombre de visiteurs et visiteuses ainsi que saisir de nouvelles occasions liées au tourisme d'affaires. En appuyant la réalisation de projets porteurs comme celui-ci, Investissement Québec contribue concrètement au dynamisme économique de la région et à la prospérité du Québec. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« L'agrandissement de notre salle de bal, l'ajout de nouvelles chambres et la modernisation de nos installations permettront d'accueillir davantage de congrès d'envergure et de contribuer activement à la vitalité économique du Bas-Saint-Laurent. »

Éric St-Pierre, directeur général du Centre de congrès de Rimouski

Faits saillants :

Le financement de 6,35 millions de dollars provient des fonds propres d'Investissement Québec. L'autre prêt, d'un montant de 5 millions, est octroyé dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT) du ministère du Tourisme, administré par Investissement Québec.

Les 20 millions de dollars accordés au PADAT dans le dernier budget permettent l'engagement d'une enveloppe de prêts totalisant 100 millions en 2025-2026 et 75 millions en 2026-2027.

Les résultats obtenus depuis la création du PADAT en 2013 sont probants étant donné que des investissements de plus de 1,4 milliard de dollars ont été réalisés dans l'industrie touristique.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique du Bas-Saint-Laurent. En 2024, on y comptait plus de 490 entreprises représentant plus de 5 710 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à un peu plus de 238 millions de dollars dans la région.

