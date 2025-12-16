Protection des espèces en situation précaire au Québec - L'habitat faunique de la rainette faux-grillon de l'Ouest est officiellement protégé sur les terres publiques en Montérégie et en Outaouais

QUÉBEC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec franchit une étape décisive pour la protection de la biodiversité en annonçant la désignation légale d'un nouvel habitat faunique pour la rainette faux-grillon de l'Ouest dans les régions de la Montérégie et de l'Outaouais. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026, témoigne de la volonté ferme du gouvernement de préserver les espèces menacées du Québec et de protéger les écosystèmes qui sont essentiels à notre avenir collectif.

La protection de cet habitat favorisera non seulement la survie de la rainette faux-grillon de l'Ouest, mais aussi celle de nombreuses autres espèces animales et végétales qui vivent sur ces territoires. Cette initiative profitera également aux communautés locales, car les écosystèmes visés jouent un rôle essentiel dans la santé et l'adaptation aux changements climatiques. Les milieux humides contribuent notamment à filtrer l'eau et à retenir les précipitations, réduisant ainsi les risques d'inondations.

Citation :

« Quand il s'agit de protéger notre biodiversité, toutes les espèces sont importantes, même les plus petites comme la rainette faux-grillon de l'Ouest. Malgré les efforts déployés, ses populations continuent de décliner. Il est donc devenu nécessaire d'agir davantage, comme nous le faisons aujourd'hui en protégeant légalement son habitat en territoire public. Avec cette désignation, le gouvernement du Québec affirme son leadership en matière de conservation et démontre qu'il est possible de concilier protection de la nature et développement durable. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

La rainette faux-grillon de l'Ouest a été désignée espèce vulnérable par le gouvernement du Québec en 2001, puis désignée menacée le 21 juin 2023. Aujourd'hui, 50 % des populations de l'espèce sont disparues ou en voie de l'être, principalement en raison de la perte de son habitat.

Le Règlement sur les habitats fauniques permet de désigner 11 types d'habitats fauniques en territoire public. Parmi les habitats protégés, on trouve ceux des espèces fauniques menacées et vulnérables. Il existe 1 635 habitats fauniques désignés au Québec, dont 119 d'espèces menacées et vulnérables. C'est grâce à cet outil de protection que l'habitat de la rainette faux-grillon de l'Ouest, en terres publiques, a pu être désigné protégé par le Ministère. D'ailleurs, comme c'est une espèce parapluie, la protection de son habitat permet de protéger celui de nombreuses autres espèces animales et végétales.

La désignation est un pas dans la bonne direction. Cela ajoute 7,45 % d'hectares protégés, ce qui portera le pourcentage des habitats protégés à 28,45 %. Ce projet de désignation de l'habitat de la rainette faux-grillon de l'Ouest a été élaboré en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, Hydro-Québec, de même que le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Depuis 1998, une équipe de rétablissement propre à la rainette faux-grillon de l'Ouest travaille à sa sauvegarde au Québec. Elle regroupe une douzaine de partenaires œuvrant dans des domaines connexes à la conservation de la biodiversité. Deux plans de rétablissement ont été produits par l'équipe, dont le dernier couvre la période 2019-2029.

En 2021, le Ministère a mis en place un nouveau programme de suivi des populations qui permettra de mieux documenter l'état et la tendance des populations.

Le projet Accélérer la conservation dans le sud du Québec, pour lequel Conservation de la nature Canada a reçu une aide financière du gouvernement du Québec, comprend une thématique permettant de financer des projets de protection d'habitats de la rainette faux-grillon de l'Ouest en terres privées.

