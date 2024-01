Agir pour l'avenir du centre-ville de la métropole - Montréal dévoile sa vision pour assurer le développement à long terme du centre-ville

MONTRÉAL, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Afin de renforcer la résilience du cœur économique et culturel du Québec, la Ville de Montréal dévoile Agir pour l'avenir du centre-ville de la métropole, une stratégie concertée visant à poursuivre les efforts en vue d'une relance durable de son centre-ville, jusqu'à l'horizon 2030. Ce travail est le fruit d'une démarche de longue haleine, menée avec l'écosystème du centre-ville, et vise à perpétuer la collaboration des acteurs autour d'une vision commune ciblant des actions concrètes pour trouver des solutions aux enjeux actuels et futurs.

La vision de la Ville de Montréal pour l'avenir du centre-ville s'appuie sur neuf initiatives, répartis en trois grandes priorités : le renforcement de l'identité des quartiers, la création de nouveaux milieux de vie et l'amélioration de la mobilité et de la propreté ainsi que la création de parcours verts. Ces initiatives, qui seront menées avec les différents acteurs impliqués dans la transformation du centre-ville, visent à dynamiser l'ensemble des quartiers qui le composent et à favoriser la poursuite de son développement constant.

Au total, plus d'un milliard de dollars seront investis par la Ville de Montréal dans son centre-ville au cours des dix prochaines années. Dans la nouvelle Stratégie centre-ville Montréal 2030, les priorités suivantes sont mises de l'avant :

Mettre en valeur l'identité des quartiers

Renforcer la personnalité des quartiers grâce à du nouveau mobilier urbain distinctif, une mise en valeur du patrimoine propre aux différents milieux de vie et des circuits d'art public ; Célébrer le caractère nordique du centre-ville en créant une expérience hivernale unique portée par des parcours interactifs et immersifs au cœur de la métropole grâce à la collaboration de nos partenaires, tels que Tourisme Montréal et des artisans montréalais ; Désigner le Quartier latin « quartier de la francophonie », y créer un secteur 24 h et y réaliser d'importants projets de développement au sein des actifs de la Ville, notamment à l'Îlot Voyageur et au parc Émilie-Gamelin.

Créer de nouveaux quartiers mixtes et vibrants

Création de deux nouveaux quartiers habités dans les secteurs des Faubourgs et de Bridge-Bonaventure, avec un potentiel de création de plus de 15 000 unités de logement ; Consolider le positionnement du centre-ville dans les secteurs des technologies, de la santé et des industries culturelles et créatives ; Prioriser les investissements au sein d'édifices existants afin de renverser la tendance à la hausse des taux d'inoccupation, notamment à l'ancien Hôpital Royal Victoria et à l'îlot Voyageur.

Améliorer la mobilité, la propreté et créer des parcours verts

Accélérer le développement de la phase 3 du Quartier international ; Créer de meilleurs liens entre les quartiers et mettre sur pied une zone à priorité piétonne dans le Vieux-Montréal ; Améliorer la propreté des espaces publics, l'entretien des bâtiments et la gestion des entraves.

La mise en œuvre de la vision pour l'avenir du centre-ville se déploiera au cours des six prochaines années et fera l'objet d'une série d'annonces publiques, en fonction du développement des projets. Dès 2024, la Ville fera les liens nécessaires avec l'écosystème du centre-ville pour les projets pilotés à l'externe et mettra en place une gouvernance composée des partenaires clés afin d'assurer la réalisation des projets.

Cette stratégie à long terme s'ajoute aux nombreuses stratégies en cours en matière de lutte contre la crise des vulnérabilités et en matière de transition écologique, comme la Stratégie collective du Village, le plan d'action pour le Quartier chinois et plusieurs autres initiatives menées en collaboration avec les partenaires du milieu et les différents paliers de gouvernement. Pour consulter la Stratégie, cliquez ici et pour télécharger les photos et cartes, ici.

Pour visionner la vidéo, cliquez ici.

Citations

« Le centre-ville est le cœur économique et culturel du Québec. Même s'il se porte plutôt bien, certains défis s'y sont accentués durant les dernières années, à l'instar de ce que nous voyons dans les autres centres-villes à l'échelle internationale, en termes d'occupation des espaces dans les tours à bureau, de vitalité commerciale, d'enjeux sociaux ou de mobilité. Notre défi est donc majeur : repenser le développement à long terme du centre-ville et mettre en place des initiatives structurantes pour renforcer l'attractivité et la résilience du centre-ville. Cette stratégie propose des initiatives concrètes pour y arriver. Elle repose sur une expérience renouvelée et renforcée en toute saison pour propulser l'attractivité et le rayonnement du centre-ville, tant sur le plan social, économique que culturel, à l'échelle locale, nationale et internationale », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Plus de 200 acteurs socioéconomiques ont été rencontrés pour explorer des pistes de solutions pérennes. La stratégie qui va se déployer durant les sept prochaines années, avec la collaboration de tous nos partenaires, va permettre de faire du cœur de Montréal un lieu plus beau, plus vert, plus sécuritaire et plus propre. Ces initiatives s'ajoutent aux nombreuses initiatives menées par les partenaires du centre-ville et aux différentes mesures que nous mettons déjà en place pour améliorer la cohabitation sociale, la mobilité et le sentiment de sécurité au centre-ville. Ils nous permettront, j'en suis convaincu, d'assurer que le centre-ville de Montréal continuera d'assumer pleinement son rôle de moteur économique et de cœur culturel du Québec pour les décennies à venir », a affirmé Luc Rabouin, président du comité exécutif et responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design.

« Je tiens à féliciter la Ville de Montréal pour son leadership dans le développement à long terme du centre-ville, une initiative cruciale pour notre métropole. Mettre en valeur l'identité des quartiers, créer de nouveaux espaces vibrants et améliorer la mobilité et la propreté sont des actions déterminantes, non seulement pour les résidentes et les résidents, mais également pour l'attrait touristique de notre ville. La désignation du Quartier latin en tant que " Quartier de la francophonie " ajoute une dimension unique à notre offre touristique. Ces initiatives, coréalisées, contribuent indéniablement à façonner un centre-ville dynamique et résolument tourné vers l'avenir, renforçant ainsi l'attrait de Montréal en tant que destination touristique de premier plan », a ajouté Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« La croissance économique mondiale ralentit et les métropoles sont en concurrence accrue pour attirer les meilleurs investissements et talents. Ce contexte nous oblige à redoubler d'efforts pour que la locomotive économique du Québec tire son épingle du jeu sur la scène internationale. En misant sur nos atouts les plus stratégiques, tels qu'une économie innovante et un bassin de talents qualifiés, Montréal pourra demeurer une destination de choix pour les travailleurs, les entreprises et les organisations internationales de partout sur la planète », a indiqué Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International.

« La vitalité de notre centre-ville repose, entre autres, sur son identité, sa mixité et la mobilité. Il est donc primordial de continuer d'investir pour renforcer ces atouts stratégiques qui font de notre centre-ville un des plus vibrants du continent », a souligné le directeur général de Montréal centre-ville, Glenn Castanheira.

« Nous félicitons la Ville de Montréal de se doter d'une stratégie à long terme. Celle-ci reflète plusieurs initiatives menées par le Partenariat du Quartier des spectacles, ainsi que les acquis des dernières années quant au travail de collaboration des milieux économique, des affaires et culturel pour stimuler la vitalité du centre-ville. Alors que le Quartier des spectacles a eu 20 ans, nous sommes heureux de voir que son développement demeure une priorité pour la Ville de Montréal, qui inscrit, dans cette stratégie, des projets porteurs de revitalisation dans le pôle est de notre territoire, soit le Quartier latin, d'amélioration de la qualité de vie, d'affirmation du caractère nordique du centre-ville de la métropole et d'optimisation de l'accueil des festivals. Enfin, avec l'ensemble des acteurs du Quartier et de l'écosystème, nous sommes ravis de pleinement prendre part à la réalisation de cette stratégie et de poursuivre le rayonnement du centre-ville », a mentionné Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

