Agir en fonction des faits et non de la peur - À l'occasion de la Semaine nationale sans fumée, Imperial Tobacco Canada demande à ce que les politiques de vapotage soient fondées sur des faits, et non sur la peur

MONTRÉAL, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Imperial Tobacco Canada donne le coup d'envoi à la Semaine nationale sans fumée en demandant aux gouvernements provinciaux et fédéral de réglementer les produits de vapotage en fonction des faits et non de la peur. Cet appel à une réglementation fondée sur les données probantes et scientifiques arrive après des mois de désinformation et de tactiques de peur déployées par les groupes de pression antitabac. Imperial Tobacco Canada veut rétablir les faits et s'assurer que les politiques en matière de santé sont fondées sur des preuves et que les adultes disposent des renseignements exacts qui leur permettent de prendre des décisions éclairées.

« Au cours des douze derniers mois, nous avons entendu des histoires qui dépeignent le vapotage comme une épidémie de santé publique », a déclaré Éric Gagnon, chef des affaires corporatives et réglementaires à Imperial Tobacco Canada. « Nous pensons qu'il est important de ramener les faits dans la conversation et de ne pas laisser libre cours aux groupes antitabac qui diffusent des renseignements inexacts et trompeurs sur le vapotage de la nicotine. »

Les organismes de santé publique du monde entier, y compris Santé Canada, ont reconnu que le vapotage est une solution de rechange moins nocive que la cigarette. Au Royaume-Uni, Public Health England (l'équivalent de Santé Canada) estime que les produits de vapotage sont au moins 95 % moins nocifs que les cigarettes traditionnelles, et, grâce à leurs politiques progressistes, des millions de fumeurs ont cessé de fumer.

« Malgré les preuves importantes et l'appui croissant des autorités de santé publique du monde entier, certains groupes de pression de la santé publique refusent tout simplement d'écouter », a ajouté M. Gagnon. « Ils continuent de déformer les faits et de mettre des bâtons dans les roues des fumeurs qui cherchent une solution de remplacement au tabagisme. »

Imperial Tobacco Canada continue de plaider pour que la réglementation actuelle soit appliquée adéquatement dans l'ensemble du pays et pour que toute personne qui enfreint la loi soit sévèrement punie. Il est déjà illégal de vendre des produits de vapotage à des mineurs et il est également illégal de vendre des produits de vapotage contenant des saveurs de confiserie qui pourraient être considérées comme attrayantes pour les jeunes. Il appartient maintenant aux gouvernements fédéral et provinciaux de collaborer pour renforcer l'application des règlements existants.

« Il s'agit d'une question extrêmement complexe pour laquelle les gouvernements doivent s'adresser à des scientifiques et à des médecins qui comprennent la question et qui ne se laissent pas influencer par les manchettes sensationnalistes », a déclaré M. Gagnon. « Si les politiciens et les organismes de réglementation se laissent influencer par la peur plutôt que par les faits, les plus grands perdants seront les millions de fumeurs adultes au Canada qui veulent une solution de rechange au tabagisme. »

En vue d'aider à rétablir les faits, Imperial Tobacco Canada a lancé une campagne médiatique qui vise à dissiper la désinformation qui entoure actuellement le vapotage.

« Cette campagne ne vise pas à promouvoir le vapotage. C'est la responsabilité des organismes de santé et du gouvernement s'ils veulent vraiment réduire le taux de tabagisme », a déclaré M. Gagnon. « Nous voulons simplement que les Canadiens et les Canadiennes soient au courant des faits, qui sont malheureusement déformés par des groupes antitabac déguisés en défenseurs de la santé. »

Pour de plus amples renseignements, visitez www.desfaitssanspeur.ca

Quelques faits sur le vapotage :

Selon Public Health England, les cigarettes électroniques sont 95 % moins nocives que les cigarettes. (Source)

Des millions de fumeurs au Royaume-Uni ont cessé de fumer grâce à des vues progressistes sur le vapotage. (Source)

Santé Canada a reconnu que le vapotage est une solution de rechange moins nocive que la cigarette. (Source)

a reconnu que le vapotage est une solution de rechange moins nocive que la cigarette. (Source) Le vapotage peut aider les fumeurs à cesser de fumer et/ou à fumer moins. (Source)

Les arômes jouent un rôle important dans la transition des fumeurs adultes au vapotage. (Source)

Maladie pulmonaire aux États-Unis liée aux produits du marché noir et non au vapotage de nicotine par le Centre for Disease Control and Prevention (CDC). (Source)

