Agents de changement en soins de santé : l'AMC présente les personnes lauréates des prix de l'AMC de 2020

OTTAWA, ON, le 10 août 2020 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est heureuse de dévoiler aujourd'hui le nom des personnes lauréates des prix de l'AMC de 2020. Ce programme reconnaît chaque année les contributions exceptionnelles à la médecine ou au système de santé. Les 16 personnes lauréates seront honorées officiellement au cours d'une cérémonie virtuelle plus tard cette année.

« L'actuelle pandémie illustre l'importance des travailleurs de la santé dans nos vies. En regardant la liste des personnes lauréates, je suis impressionné par leur travail et je les remercie pour leur contribution exceptionnelle à notre santé et à notre système de santé », a souligné le Dr Sandy Buchman, président de l'AMC.

Les personnes lauréates des prix de l'AMC de 2020 sont :

Mohammad Asadi-Lari - Prix posthume du mérite individuel : Ce prix posthume est remis en souvenir de Mohammad Asadi-Lari, l'un des 176 passagers décédés tragiquement lors du vol 752 d'Ukraine International Airlines. Étudiant en médecine de deuxième année à l'Université de Toronto , il s'était révélé un jeune leader exceptionnel ayant une véritable passion pour la santé de la population, l'enseignement des sciences et l'innovation en soins de santé. Il a cofondé une bourse de recherche sur les STIM, la STEM Fellowship, un organisme à but non lucratif géré par des jeunes qui vise à encourager l'éducation dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques dès l'école secondaire. Il a aussi cofondé l'Association canadienne pour les médecins innovateurs et entrepreneurs, le premier réseau national facilitant l'établissement de liens entre les médecins s'intéressant à l'innovation et à la transformation des soins de santé.

