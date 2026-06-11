AGE‑WELL invite les innovateurs à présenter des solutions technologiques pour les personnes âgées et les proches aidants

La date limite pour les candidatures est le 10 août 2026.

TORONTO, le 11 juin 2026 /CNW/ - AGE‑WELL est ravi de lancer le Défi d'impact national d'AGE‑WELL de 2026 : Des solutions qui changent des vies, un concours annuel de présentations mettant en vedette les innovateurs canadiens de premier plan du secteur de la technologie et du vieillissement et leurs solutions qui favorisent le vieillissement en santé.

Le concours de présentations de 2026 d’AGE-WELL mettra en vedette des innovateurs qui ont un impact significatif sur les personnes âgées et les proches aidants au Canada.

Le concours de cette année met l'impact au premier plan. Si vous êtes une entreprise en démarrage, une entreprise sociale ou un organisme communautaire offrant une solution technologique qui fait une différence significative dans la vie des Canadiens âgés et des proches aidants, nous attendons votre candidature.

Les finalistes sélectionnés feront leur présentation en direct devant un jury d'experts lors de la conférence annuelle d'AGE‑WELL, et courront la chance d'obtenir une subvention d'au moins 20 000 $ et divers prix en nature, d'avoir accès au studio d'innovation d'AGE‑WELL et de recevoir des ressources leur permettant de mettre en œuvre leurs idées dans le monde réel.

« AGE-WELL est fier d'organiser le principal concours de présentations du Canada à l'intersection de la technologie et du vieillissement. Dans le cadre de sa neuvième édition, le Défi d'impact national d'AGE‑WELL : Des solutions qui changent des vies illustrera concrètement la réalité d'un impact véritable », a déclaré Bridgette Murphy, chef de la direction d'AGE‑WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement.

« Le concours sert également de point d'entrée aux programmes d'affiliation des entreprises en démarrage et des partenaires d'AGE‑WELL, offrant au gagnant une année d'encadrement personnalisé et de soutien pour établir des liens et accroître sa portée. »

Les candidats doivent soumettre un formulaire en ligne et une présentation vidéo de deux minutes d'ici le 10 août 2026 à 23 h 59 (HE).

Pour poser sa candidature ou en apprendre davantage sur le Défi d'impact national de 2026 : Des solutions qui changent des vies, veuillez visiter la page principale du concours.

Depuis plus d'une décennie, AGE‑WELL sert de catalyseur pour l'innovation technologique qui fait progresser le secteur canadien de la technologie et du vieillissement et donne aux personnes âgées les moyens de mener une vie saine, indépendante et active.

AGE-WELL remercie les partenaires promotionnels du Défi d'impact national de 2026 : Des solutions qui changent des vies : CanAge, l'Institut du vieillissement des IRSC (IV des IRSC) et YouAreUNLTD.

Participez à la conversation : #AWImpact

Au sujet d'AGE-WELL :

AGE-WELL est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. En tant que réseau pancanadien dynamique ayant une portée mondiale, AGE‑WELL a mobilisé une vaste communauté de chercheurs, de personnes âgées, de proches aidants, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions axées sur la technologie qui apportent un changement significatif dans la vie des personnes âgées au Canada et de leurs proches aidants. AGE‑WELL est un catalyseur de l'innovation technologique qui favorise le vieillissement en santé, tout en faisant progresser le secteur des technologies et du vieillissement au Canada. Les programmes novateurs d'AGE-WELL sont financés par le gouvernement du Canada par l'entremise d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, de Santé Canada et des Instituts de recherche en santé du Canada. Découvrez comment AGE‑WELL change l'avenir du vieillissement à l'adresse suivante : https://agewell-nce.ca/fr/accueil.

SOURCE AGE-WELL

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