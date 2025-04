Afin d'orienter l'élaboration du prochain budget de la Ville de Montréal - L'administration invite la population et les organismes à participer à la consultation prébudgétaire 2026

MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - En prévision de l'élaboration du budget 2026 de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif responsable notamment des finances et de l'évaluation foncière, invite la population et les organismes à participer à la consultation prébudgétaire 2026 qui aura lieu du 2 mai au 5 juin 2025. Lors de cette consultation publique, l'Administration montréalaise entend demander aux contribuables quelles sont les priorités sur lesquelles la Ville de Montréal devrait se concentrer en 2026 et les façons de les financer.

La consultation prébudgétaire est l'une des étapes du processus budgétaire annuel. Elle permet aux Montréalaises et Montréalais, ainsi qu'aux organismes, d'exprimer leurs préférences sur les orientations budgétaires de la Ville et d'orienter l'élaboration du prochain budget municipal pour l'année 2026.

Dans ce contexte et pour une 7e année consécutive, l'administration a mandaté la Commission sur les finances et l'administration (CFA) pour mener le processus de consultation et entendre la population montréalaise à ce sujet.

« La réalisation d'un budget municipal est un exercice d'analyse, de réflexion, d'équilibre et souvent de choix difficiles à faire pour agir de manière responsable. La population montréalaise aura l'occasion de s'exprimer en toute transparence lors de cette consultation qui vise à rapprocher les gens du processus décisionnel. Nous voulons entendre l'opinion des gens. Quelles devraient être les priorités budgétaires de la Ville en 2026? Quelles seraient les meilleures façons de les financer, en tenant compte de la capacité de payer de la population et en maintenant un équilibre budgétaire? Je remercie les personnes et les organismes qui participeront à cet exercice de démocratie participative et qui prendront le temps de se questionner, avec nous, sur les meilleures décisions à prendre pour Montréal dans ce contexte socio-économique historique et particulier », a déclaré Benoit Dorais.

Travaux de la Commission sur les finances et l'administration

Le document de la consultation publique, ainsi que l'horaire des travaux de la Commission sur les finances et l'administration, sont disponibles sur la page web de la Consultation prébudgétaire 2026 (www.ville.montreal.qc.ca/consultation-prebudgetaire-2026). Le calendrier détaillé et les modalités de participation à la consultation sont indiqués dans l'avis public, disponible sur la même page, diffusé par le Service du greffe.

Lors de la première étape du processus, la population et les organismes pourront assister à la séance d'information publique sur la présentation du document de consultation. Cette séance aura lieu le vendredi 2 mai 2025, à 13 h 30, à la Salle des Armoiries de l'hôtel de ville de Montréal, située au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal. La séance sera également accessible en direct via la webdiffusion et en différé à partir de la page web dédiée (www.ville.montreal.qc.ca/consultation-prebudgetaire-2026) des commissions permanentes. La présentation sera suivie d'une période de questions et de commentaires du public et des commissaires. Pour poser une question, les personnes intéressées peuvent utiliser le formulaire en ligne (https://forms.office.com/r/UGUXMgmpat) ou s'inscrire sur place, dès 13 h 15.

La seconde étape offrira aux personnes et organismes intéressés la possibilité de faire valoir leurs points de vue à l'occasion des audiences publiques d'opinions qui se tiendront aux dates suivantes : le vendredi 16 mai à partir de 13h à la Salle des Armoiries, et le mercredi 21 mai à partir de 14h en webdiffusion. Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire avant le 12 mai pour présenter leur opinion en personne. Il est également possible de déposer une opinion écrite auprès de la Commission jusqu'au 21 mai.

Après avoir pris connaissance des opinions et des mémoires de la population, la troisième et dernière étape du processus sera consacrée à la séance d'adoption publique des recommandations que la Commission soumettra à l'administration, au terme de son examen. Les recommandations seront présentées et adoptées lors d'une assemblée publique webdiffusée le jeudi 5 juin, à 16h.

Pour connaître les détails de la consultation publique, cliquez ici: www.ville.montreal.qc.ca/consultation-prebudgetaire-2026

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Ville de Montréal, Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]