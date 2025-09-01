Déclaration du représentant de l'UNICEF en Afghanistan, le Dr Tajudeen Oyewale, après le séisme qui a frappé les provinces de Nangarhar et de Kunar.

KABOUL, Afghanistan et TORONTO, le 1er sept. 2025 /CNW/ - Tard la nuit dernière, un puissant séisme de magnitude 6 - dont l'épicentre se situe près de Jalalabad, dans la province de Nangarhar - a frappé l'est de l'Afghanistan. Les premiers rapports font état d'un nombre important de victimes, parmi lesquelles de nombreux enfants, de centaines de morts et de milliers de blessés, ainsi que de vastes dégâts matériels touchant les habitations et les infrastructures publiques. Le nombre de victimes devrait augmenter à mesure que les opérations d'évaluation se poursuivent.

L'UNICEF est profondément attristé par la perte tragique de ces vies et par les ravages causés par cette catastrophe. Nos pensées vont aux enfants et aux familles sinistrés, dont beaucoup ont perdu des êtres chers ainsi que leur foyer.

Les équipes de l'UNICEF sont en ce moment même déployées sur le terrain dans les zones affectées et travaillent en étroite collaboration avec les partenaires locaux et les agences des Nations Unies afin de répondre rapidement aux besoins les plus urgents. Parallèlement à la réalisation d'évaluations conjointes avec d'autres agences des Nations Unies afin de déterminer l'ampleur exacte des dégâts, l'UNICEF concentre ses efforts sur les interventions immédiates visant à sauver la vie des enfants et des familles, notamment en déployant des équipes médicales mobiles dans les districts de Chawkay et Nurgal, dans la province de Kunar, afin d'apporter des premiers secours et des soins aux blessés.

Les établissements de santé soutenus par l'UNICEF dans les provinces de Nangarhar et de Kunar délivrent aussi des soins médicaux d'urgence et viennent en aide aux blessés, face à la pression croissante qui pèse sur les hôpitaux.

L'UNICEF achemine également des fournitures de première nécessité, notamment des médicaments, des articles d'hygiène (savon, détergent, serviettes, serviettes hygiéniques et seaux d'eau), des vêtements chauds, des chaussures et des couvertures, du matériel de cuisine, ainsi que des tentes et des bâches pour les familles qui ayant perdu leur maison. Nous continuons à coordonner nos efforts avec les partenaires locaux et les communautés.

Notre réponse se concentre sur les besoins urgents en matière de santé, d'eau potable, d'assainissement, de nutrition, de protection des enfants, d'hébergement temporaire et de soutien psychosocial afin de garantir que les enfants et les familles reçoivent une aide vitale le plus vite possible.

La situation évolue rapidement et l'UNICEF renforcera en conséquence son intervention humanitaire pour soutenir les communautés sinistrées.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire dans le monde axé sur les enfants. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau. En tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur le terrain pour aider les enfants les plus défavorisés. Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires. Visitez unicef.ca et suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook.

SOURCE UNICEF Canada

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Marie-Claude Rouillard, UNICEF Canada, Tél. : (514) 232-4510, [email protected]