SHENZHEN, Chine, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Selon les données de recherche de TrendForce, l'éclosion de la COVID-19 a nui à l'industrie des murs vidéo à DEL. Heureusement, le marché a commencé à se redresser en 2021.

1 2 3

Dans ce contexte, la concentration de l'industrie a encore augmenté. Comme l'ont révélé les données de recherche de TrendForce, la part de marché des dix plus grands fabricants de murs vidéo à DEL dans le monde s'est accrue à 71 % en 2021, part qui devrait augmenter encore cette année. En raison de la croissance de la demande intérieure en Chine, près de 40 % de la demande mondiale de murs vidéo à DEL se concentre sur le marché chinois.

Les résultats financiers de 2021 des sociétés chinoises cotées en bourse montrent que les livraisons globales des cinq principaux fabricants de murs vidéo à DEL ont totalisé plus de 1 600 000 ㎡, dont 814 550,04 ㎡ pour Unilumin, ce qui représente plus de 50 % du total des livraisons et lui procure le premier rang des sociétés inscrites en bourse qui fabriquent des murs vidéo à DEL. Le volume des ventes de l'entreprise de 2017 à 2021 démontre que ses ventes de produits se sont multipliées en 2021.

Unilumin domine dans les nouveaux domaines d'application du mur vidéo à DEL, surtout sur le marché de la production virtuelle. En combinant le mur vidéo à DEL à la technologie XR, Unilumin a créé un grand nombre de studios virtuels internationaux.

Sur le marché de l'affichage 3D autostéréoscopique, la solution de métavision à DEL d'Unilumin a créé de nouveaux jalons dans les villes, comme l'écran DEL de 7000 ㎡ avec contenu innovant autostéréoscopique 3D fourni pour le Riyadh Season en Arabie saoudite.

Dans le marché de l'affichage sportif, Unilumin a été désignée comme l'un des fournisseurs de murs vidéo à DEL pour des événements de calibre mondial comme les Jeux olympiques d'hiver et la Coupe du monde. Unilumin a offert deux tableaux d'affichage à DEL au stade de Lusail et a installé un mur vidéo à DEL totalisant 3 600 ㎡et une solution intégrée à l'extérieur du stade durant la Coupe du monde de 2022.

Selon les données de recherche de TrendForce, les revenus d'outre-mer d'Unilumin pour le premier semestre de 2022 se sont élevés à 1,759 milliard de yuans (une augmentation de 51,87 % sur 12 mois), soit le meilleur résultat des fabricants de murs vidéo à DEL cotés en bourse.

Pour les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires et le bénéfice net d'Unilumin ont augmenté de façon synchronisée : 4,915 milliards de yuans (une augmentation de 1,71 % sur 12 mois) en chiffre d'affaires et 254 millions de yuans (une augmentation de 22,44 % sur 12 mois) en bénéfice net.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1970043/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1970044/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1970045/3.jpg

SOURCE Unilumin Group., Ltd.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yao Zhang, +86 13028704049