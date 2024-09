ARLINGTON, Va. et MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - The AES Corporation (NYSE : AES) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente visant à vendre une participation indirecte de 30 % dans AES Ohio à la CDPQ, un groupe mondial d'investissement, pour environ 546 M$ US. La clôture de la transaction est prévue au premier semestre de 2025.

Cet accord élargit le partenariat existant entre AES et la CDPQ au sein d'AES Indiana et crée une structure de propriété similaire pour les deux entreprises de services publics, sans changement dans la gestion ou le contrôle opérationnel d'AES Ohio. Le partenariat de la CDPQ avec AES, qui s'étend maintenant aux deux services publics américains, apportera un financement continu pour soutenir la forte croissance prévue.

« Nous avons connu du succès dans l'intégration de partenaires stratégiques à nos activités pour soutenir nos initiatives de croissance. La CDPQ est un partenaire de longue date d'AES et cette opération marque un autre grand pas en avant pour AES Ohio, lui permettant d'accroître les investissements en capital nécessaires pour répondre aux besoins croissants de nos clients », a déclaré Andrés Gluski, président et chef de la direction d'AES.

AES Ohio prévoit d'investir plus de 1,5 G$ US de 2024 à 2027 pour améliorer la fiabilité du système, au moyen d'investissements majeurs dans les infrastructures de transmission et la modernisation du réseau (la base tarifaire d'AES Ohio pour 2023 était de 1 564 M$ US). AES Ohio a récemment conclu une entente de règlement pour la phase 2 de son programme de réseau intelligent qui, si elle est approuvée par la Public Utilities Commission of Ohio (PUCO), permettra de réaliser des investissements de plus de 240 M$ sur une période de quatre ans afin de déployer des technologies intelligentes qui soutiendront les améliorations importantes des systèmes. À la suite de ces investissements nécessaires, AES Ohio prévoit une croissance annuelle moyenne composée de la base tarifaire de 10 à 20 % jusqu'en 2027.

De plus, AES Ohio entrevoit un potentiel d'investissements supplémentaires pour soutenir la demande croissante de centres de données, qui pourrait accroître la charge de pointe du système de plus de 50 % d'ici la fin de la décennie. Cette croissance sera transformationnelle pour l'entreprise de services publics et démontre la valeur du portefeuille élargi d'AES au service d'importants clients technologiques.

Dans le cadre de cette entente, la CDPQ s'est engagée à financer au prorata sa part des besoins en capital à court terme d'AES Ohio pour soutenir les plans de croissance importants de l'entreprise, y compris les occasions de croissance additionnelle découlant des nouveaux centres de données dans le territoire desservi.

« AES est un excellent partenaire de la CDPQ depuis 10 ans et nous avons soutenu la société dans la modernisation et la décarbonation des opérations d'AES Indiana », a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ. « Nous amorçons maintenant un nouveau chapitre visant à soutenir les plans de croissance d'AES Ohio. Pour la CDPQ, il s'agit d'une occasion unique d'investir dans des actifs réglementés qui jouent un rôle clé pour répondre à la demande en électricité de plus d'un demi-million de clients. »

« AES Ohio s'engage à fournir une énergie fiable pour stimuler la croissance économique et la création d'emplois », a déclaré Ken Zagzebski, président des Services publics chez AES. « Notre partenariat avec la CDPQ soutiendra le programme d'investissement de 1,5 G$ US d'AES Ohio visant à renforcer notre système et à soutenir la demande croissante des centres de données, qui pourrait accroître notre charge de pointe de plus de 50 % d'ici la fin de la décennie. »

La clôture de cette transaction est prévue pour le premier semestre de 2025. Avec cette vente, AES aura atteint plus de 2,7 G$ US de sa cible de vente d'actifs de 3,5 G$ US pour la période allant de 2023 à 2027.

Cet accord est assujetti aux approbations réglementaires habituelles, notamment de la Public Utilities Commission of Ohio, de la Federal Energy Regulatory Commission et du Committee on Foreign Investments in the United States.

À propos d'AES

The AES Corporation (NYSE : AES) est une société énergétique mondiale qui accélère l'avenir de l'énergie et figure dans le classement Fortune 500. En collaboration avec nos nombreuses parties prenantes, nous améliorons des vies en offrant les solutions énergétiques les plus vertes et les plus intelligentes dont le monde a besoin. Notre main-d'œuvre diversifiée s'engage à poursuivre l'innovation et l'excellence opérationnelle, tout en collaborant avec nos clients dans le cadre de leurs transitions énergétiques stratégiques et en continuant de répondre à leurs besoins énergétiques d'aujourd'hui.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 452 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez‑nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

Divulgation de la sphère de sécurité d'AES

Le présent communiqué contient des énoncés prévisionnels au sens de la Securities Act of 1933 et de la Securities Exchange Act of 1934. Ces énoncés prévisionnels comprennent, sans s'y limiter, ceux qui portent sur l'exécution des opérations envisagées dans le cadre de l'entente avec la CDPQ, l'exécution de nos plans de placement, ainsi que les bénéfices, la croissance et les rendements financiers et d'exploitation futurs. Les énoncés prévisionnels ne visent pas à garantir les résultats futurs, mais constituent plutôt les attentes actuelles d'AES fondées sur des hypothèses raisonnables. Ces hypothèses comprennent, sans s'y limiter, nos attentes concernant a) l'exécution des opérations envisagées dans le cadre de l'entente avec la CDPQ conformément aux modalités et au calendrier prévus ou autrement, y compris la réception des approbations réglementaires, et b) les projections exactes des taux d'intérêt, les prix des produits de base et des devises, le maintien des niveaux normaux de performance opérationnelle et de volume d'électricité de nos sociétés de distribution et de performance opérationnelle dans nos activités de production conformément aux niveaux historiques, ainsi que l'exécution des accords d'achat d'énergie, la conversion de notre carnet de commandes et nos placements axés sur la croissance à des niveaux de placement normalisés, et des taux de rendement conformes à l'expérience antérieure.

Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux prévus dans nos énoncés prévisionnels en raison des risques, des incertitudes et d'autres facteurs. Les facteurs importants qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont abordés dans les documents déposés par AES auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris, sans s'y limiter, les risques décrits au point 1A : « Facteurs de risque » et au point 7 : « Discussion et analyse de la direction » dans le rapport annuel 2023 d'AES sur le formulaire 10‑K et dans les rapports subséquents déposés auprès de la SEC. Les lecteurs sont encouragés à lire les documents déposés par AES pour en savoir plus sur les facteurs de risque associés à ses activités. AES décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prévisionnels, notamment à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autre, à moins que la législation ne l'y oblige.

Tout actionnaire qui désire obtenir un exemplaire du rapport annuel de la société pour 2023 sur le formulaire 10-K déposé le 26 février 2024 auprès de la SEC peut en obtenir un (excluant les pièces qui y sont jointes) sans frais en présentant une demande à l'adresse suivante : Office of the Corporate Secretary, The AES Corporation, 4300 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22203. Des pièces jointes peuvent également être demandées, mais des frais équivalents au coût de reproduction seront facturés. Vous pouvez obtenir un exemplaire du rapport annuel sur le formulaire 10-K en visitant le site Web de la Société à www.aes.com.

Information sur le site Web d'AES

AES utilise son site Web, y compris ses mises à jour trimestrielles, comme canaux de distribution de l'information de la société. Les renseignements publiés par AES par l'intermédiaire de ces canaux peuvent être considérés comme importants. Par conséquent, les investisseurs devraient consulter notre site Web, en plus de suivre les communiqués de presse, les rapports trimestriels de la SEC, les conférences téléphoniques publiques et les webémissions d'AES. De plus, vous pouvez recevoir automatiquement des alertes par courriel et d'autres renseignements au sujet d'AES lorsque vous inscrivez votre adresse électronique sur la page d'abonnement aux alertes du site Web d'AES à l'intention des investisseurs. Le contenu du site Web d'AES, y compris ses mises à jour trimestrielles, n'est toutefois pas intégré par renvoi au présent communiqué.

AES : CDPQ : Personne-ressource Personne-ressource pour les investisseurs : Susan Harcourt pour les médias : 703-682-1204 • [email protected] +1 514-847-5493 • [email protected]



Personne-ressource

pour les médias : Amy Ackerman

703-682-6399 • [email protected]







