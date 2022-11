Aéroplan remporte les honneurs des prix Canada's Choice 2022 décernés par Rewards Canada dans le domaine des voyages et programmes de fidélité

Le programme d'Air Canada obtient la première place dans les cinq catégories pour lesquelles il s'est classé

MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le programme de fidélité Aéroplan d'Air Canada a gagné plusieurs prix Canada's Choice, décernés par les Canadiens, qui ont été invités à voter pour leurs programmes de fidélité et leurs cartes de crédit préférés au Canada. Le programme Aéroplan et ses partenaires de cartes de crédit étaient admissibles à cinq des dix catégories de la compétition et ont remporté la première place dans chacune d'entre elles, y compris le prix du Meilleur programme de fidélité de société aérienne.

Le programme Aéroplan et ses partenaires de cartes de crédit étaient admissibles à cinq des dix catégories de la compétition et ont remporté la première place dans chacune d’entre elles, y compris le prix du Meilleur programme de fidélité de transporteur aérien. (Groupe CNW/Air Canada)

« Merci à tous nos membres qui ont voté pour Aéroplan comme premier choix. Votre vote compte énormément pour nous, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits d'Air Canada. Nous sommes extrêmement fiers de partager ces prix avec notre équipe, nos partenaires et nos employés qui nous permettent de tenir la promesse d'Aéroplan tous les jours. »

Dans le cadre des prix Canada's Choice 2022, Aéroplan et ses partenaires se sont classés au premier rang dans les catégories suivantes :

Meilleur programme de fidélité de société aérienne (Aéroplan)

Meilleure carte de crédit générale assortie de primes voyages (carte Visa Infinite TD MD Aéroplan MD )

Aéroplan ) Meilleure carte de crédit sans frais annuels assortie de primes voyages (carte CIBC Visa Aéroplan MD )

) Meilleure carte de crédit de société aérienne (carte Visa Infinite TD MD Aéroplan MD )

Aéroplan ) Meilleure carte de crédit prestige (carte Visa Infinite Privilège TD MD Aéroplan MD)

Selon Rewards Canada, plus de 21 000 personnes ont voté cette année, ce qui constitue le nombre de participants le plus élevé jamais enregistré. Dans la catégorie Meilleur programme de fidélité de société aérienne, Aéroplan a récolté 88 % des votes, un nombre sans précédent, tandis que les cartes de crédit Aéroplan se sont hissées aux trois places du podium dans la catégorie Meilleure carte de crédit de société aérienne avec plus de 87 % des votes.

Lancé de nouveau en 2020, le programme Aéroplan offre des partenariats de classe mondiale à ses membres. Outre les 46 transporteurs de premier ordre pour les primes aériennes, le programme a été étendu à des détaillants comme Starbucks et la LCBO (Ontario), ainsi qu'à d'autres partenaires de voyage comme Uber. De plus, Aéroplan a récemment mis sur pied le programme BonPlan Aéroplan, qui comprend plus de 7 000 hôtels à l'échelle mondiale, fournissant ainsi aux membres des façons encore plus variées d'échanger leurs points Aéroplan.

SOURCE Air Canada

