La nouvelle offre permet à tous les titulaires d'une carte de crédit Aéroplan de profiter d'une nuitée à l'hôtel sans frais pour chaque séjour de quatre nuitées consécutives réservé avec des points.

Aéroplan est le premier programme de fidélité à offrir de façon illimitée une quatrième nuitée sans frais aux titulaires canadiens et américains d'une carte de crédit Aéroplan.

L'offre s'adresse à tous les titulaires d'une carte de crédit Aéroplan comarquée.

MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, profitez davantage de vos vacances avec une carte de crédit Aéroplan, grâce à laquelle vous pourrez vous prévaloir d'une nuitée sans frais pour chaque séjour de quatre nuitées consécutives réservé avec des points. Avec l'annonce de cette bonification de son offre de primes hôtelières, Aéroplan devient le premier programme de fidélité de société aérienne qui permet aux titulaires d'une carte de crédit Aéroplan au Canada et aux États-Unis de profiter de façon illimitée d'une quatrième nuitée sans frais, confirmant ainsi son statut de programme de primes aériennes incontournable allant bien au-delà des simples vols.

À compter d’aujourd’hui, profitez davantage de vos vacances avec une carte de crédit Aéroplan, grâce à laquelle vous pourrez vous prévaloir d’une nuitée sans frais pour chaque séjour de quatre nuitées consécutives réservé avec des points. (Groupe CNW/Air Canada)

« Au lancement du programme BonPlan l'an dernier, nous avions pour objectif de créer un éventail de primes hôtelières aussi remarquable que celui de nos primes aériennes, a indiqué Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits à Air Canada. Cette offre illimitée d'une quatrième nuitée sans frais permet à nos membres de prolonger leur séjour grâce à leurs points Aéroplan et d'optimiser davantage leur budget voyage. »

Les titulaires d'une carte de crédit Aéroplan peuvent choisir parmi des centaines de milliers de séjours pour tous les budgets, auprès des principales chaînes hôtelières. N'étant pas limités par un plafond ou des périodes d'interdiction, les titulaires de ces cartes peuvent cumuler les nuitées sans frais lorsqu'ils en réservent d'autres avec des points, et ceux qui réservent un séjour de quatre nuitées consécutives n'ont qu'à échanger des points Aéroplan contre trois nuitées. Pour un séjour de huit nuitées consécutives, les titulaires de ces cartes n'ont qu'à échanger des points Aéroplan contre six nuitées. L'offre d'une quatrième nuitée sans frais d'Aéroplan est basée sur les économies effectuées en fonction du coût moyen des points pour les quatre nuits, pour une valeur optimale.

Depuis le lancement du programme BonPlan en 2022, les membres Aéroplan ont économisé sur plus de 140 000 nuitées réservées avec des points. Grâce à l'offre d'une quatrième nuitée sans frais, les titulaires de ces cartes peuvent désormais économiser jusqu'à 30 % de points lorsqu'ils réservent dans plus de 300 000 hôtels, notamment dans les établissements BonPlan.

Les titulaires d'une carte de crédit Aéroplan tirent davantage parti d'Aéroplan

Avec des points pour chaque dollar dépensé, la carte de crédit Aéroplan est la façon la plus rapide d'accumuler des primes Aéroplan. Les titulaires d'une carte de crédit Aéroplan profitent également d'avantages exclusifs, comme des tarifs préférentiels sur les primes aériennes d'Air Canada, le premier bagage enregistré sans frais, et plus encore. Un incontournable pour les voyageurs aguerris ou occasionnels.

L'ensemble des titulaires principaux d'une carte de crédit comarquée et des titulaires de carte supplémentaire admissibles, notamment les titulaires de ces cartes aux États-Unis, peuvent se prévaloir de l'offre d'une quatrième nuitée sans frais. La présente offre est valable du 13 septembre 2023 au 31 décembre 2024 à 0 h 00 (HE) et permet de réserver des séjours pour des dates postérieures à 2024.

Pour plus amples renseignements, consultez la page aeroplan.com/4enuitee.

Les cartes de crédit Aéroplan sont émises par TD, American Express et CIBC au Canada, et par Chase aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez aircanada.com/cartesdecredit.

