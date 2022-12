Aéroplan et Emirates Skywards lancent un partenariat pour leurs programmes de fidélité

Les membres des programmes Aéroplan et Emirates Skywards peuvent désormais échanger des points et des milles à bord des vols exploités par Air Canada et Emirates, respectivement

Des privilèges réciproques sur les salons d'aéroport seront bientôt offerts aux membres de statut supérieur à Dubaï et à Toronto

Les transporteurs ont récemment lancé un partenariat d'exploitation à code multiple offrant des correspondances simplifiées aux clients pour 46 destinations* sur trois continents

MONTRÉAL et DUBAÏ, Émirats Arabes Unis, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada et Emirates ont élargi leur partenariat en vue d'offrir des privilèges réciproques aux membres de leurs programmes de fidélité. Les membres Aéroplan pourront accumuler et échanger des points à bord des vols exploités par Emirates, en plus d'accéder à plus de 130 destinations sur six continents via Dubaï, berceau et plaque tournante de la société aérienne. Les membres Emirates Skywards peuvent désormais accumuler et échanger des milles à bord des vols assurés par Air Canada, tout en accédant à plus de 220 destinations dans le monde.

M. Mark Youssef Nasr, premier vice-président – Produits, Marketing et Commerce électronique d’Air Canada et président – Aéroplan (gauche) et le Dr Nejib Ben-Khedher, premier vice-président – Emirates Skywards (droite). (Groupe CNW/Air Canada)

Le Dr Nejib Ben-Khedher, premier vice-président - Emirates Skywards, et M. Mark Youssef Nasr, premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique d'Air Canada et président - Aéroplan, ont signé l'accord hier au siège social d'Emirates, à Dubaï.

« Voici l'union de deux programmes de fidélité offerts par deux transporteurs aériens respectivement les plus renommés dans leur région, dans le but d'offrir un produit hors du commun, a renchéri M. Mark Youssef Nasr, premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique d'Air Canada et président - Aéroplan. Tout le monde y trouve son compte : les membres de la vaste diaspora immigrante du Canada pourront aisément visiter leur famille et leurs amis, alors que les voyageurs pourront facilement explorer certaines des destinations les plus exaltantes au monde. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Emirates et son programme de fidélité, Emirates Skywards. Aéroplan continue d'honorer la promesse faite à ses membres : voyager plus et voyager mieux. »

« Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec Air Canada et de lancer officiellement notre offre de programmes de fidélité conjoints, a déclaré le Dr Nejib Ben-Khedher, premier vice-président - Emirates Skywards. Ensemble, nous comptons près de 40 millions de membres assidus qui pourront accumuler et échanger des milles dans l'ensemble de notre réseau, qui totalise plus de 350 destinations, tout en profitant de privilèges sélectionnés, comme l'accès aux salons. Nous sommes heureux d'élargir les horizons de nos fidèles membres et d'accueillir les membres Aéroplan à bord des vols d'Emirates, où ils pourront tirer avantage de produits primés et d'un service exceptionnel. »

Plus de choix de destinations, plus de milles accumulés

Le nouvel accord permettra aux membres Emirates Skywards d'accumuler des milles à bord des vols d'Air Canada admissibles. Ils pourront aussi échanger des milles contre des primes aériennes dans l'ensemble du réseau d'Air Canada. Les membres pourront obtenir des primes aériennes à compter de 8 000 milles pour un aller simple en classe économique, et de 16 000 milles pour un aller simple en classe affaires. Pour plus de détails, visitez emirates.com.

Les membres Aéroplan pourront accumuler des points Aéroplan à bord des vols admissibles exploités par Emirates, selon le type de tarif acheté, en plus d'échanger des points Aéroplan à bord des vols d'Emirates. Pour de plus amples renseignements, visitez aircanada.com.

Les membres Aéroplan pourront échanger des points contre des vols d'Emirates en classe économique et en classe affaires, à compter de 15 000 points pour un vol aller simple, sans supplément du transporteur. En outre, ils pourront s'associer au vaste réseau de transporteurs partenaires d'Aéroplan sur un seul billet afin de profiter d'innombrables combinaisons de primes. Début 2023, il sera possible d'échanger des points Aéroplan contre des vols d'Emirates en Première Classe.

Accès à un salon haut de gamme

Les membres Emirates Skywards de niveaux Platinum et Gold qui voyagent en classe économique à bord d'un vol d'Air Canada ou d'Emirates bénéficieront aussi d'un accès gratuit aux salons Feuille d'érable et au Café Air Canada à l'aéroport Toronto-Pearson, en plus d'avoir droit à un invité.

À Dubaï, les membres Aéroplan Élite 50K, 75K et Super Élite qui voyagent en classe économique avec Emirates bénéficieront d'un accès gratuit au salon Classe Affaires d'Emirates, en plus d'avoir droit à un invité. Dans le courant de l'année 2023, ce privilège s'appliquera également aux vols sortants d'Air Canada, lorsque la Société déménagera à l'aérogare 3. D'ici là, les membres Aéroplan Élite admissibles continueront d'avoir accès aux salons de l'aérogare 1.

Accès à l'Amérique du Nord, à l'Asie, au Moyen-Orient et à l'Afrique

Les transporteurs ont lancé leur partenariat d'exploitation à code multiple plus tôt cette année, offrant des correspondances simplifiées à leurs clients à travers l'Amérique du Nord, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Les clients d'Emirates peuvent désormais réserver des vols au départ et à destination de villes au Canada en dehors de Toronto, notamment Calgary, Edmonton, Halifax, Montréal, Ottawa et Vancouver.

Les clients d'Air Canada bénéficient également d'un accès en continuité au vaste réseau d'Emirates via Dubaï, leur permettant de gagner un nombre considérable de destinations, dont : Colombo, Dhaka, Karachi et Lahore dans le sous-continent indien; Bangkok, Hanoï, Phuket, Kuala Lumpur et Singapour en Asie du Sud-Est; Djedda et Mascate au Moyen-Orient; Addis Abeba et Dar es Salam en Afrique.

Des programmes de fidélité primés

Reconnu pour ses initiatives à l'avant-garde de l'industrie et son offre de produits novatrice, Emirates Skywards a récemment été couronné Meilleur programme de l'année en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que Meilleur service à la clientèle lors des Frequent Traveler Awards de 2021. Le programme a également été reconnu comme Meilleur programme de fidélité au monde dans le secteur du transport aérien lors des World Travel Awards de 2022. Toujours en 2022, il s'est hissé parmi les 10 Meilleurs programmes de fidélité dans le classement des 10 Choix favoris des lecteurs du USA TODAY.

Depuis le lancement du programme Aéroplan transformé en novembre 2020, Aéroplan a constamment été reconnu comme l'un des meilleurs programmes de fidélité dans le secteur du transporteur aérien dans les Amériques. Récemment, d'après un sondage effectué auprès de ses membres, Aéroplan a reçu la distinction de Meilleure capacité d'échange lors des Freddie Awards de 2022, et de Meilleure capacité d'accumulation et d'échange lors des Frequent Traveler Awards de 2021.

Pour de plus amples renseignements, visitez emirates.com/skywards et aircanada.com/aeroplan.

* Des conditions s'appliquent.

* Les activités d'exploitation à code multiple sont sous réserve des approbations gouvernementales.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 88 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

À propos d'Emirates Skywards

Emirates Skywards, le programme de fidélité renommé d'Emirates et flydubai, compte près de 30 millions de membres. Les membres Emirates Skywards cumulent des milles Skywards auprès d'une gamme de partenaires, comme des sociétés aériennes, en passant par des hôtels et des entreprises de location de voiture, jusqu'aux produits financiers et aux marques consacrées au magasinage et à l'art de vivre. Les milles Skywards peuvent être échangés contre un éventail considérable de récompenses, comme des billets pour des vols exploités par des transporteurs partenaires, des surclassements, des séjours hôteliers, des billets, des réceptions et des activités d'affaires dans le cadre d'événements sportifs et culturels, des excursions et des expériences exclusives. Pour de plus amples renseignements, consultez www.emirates.com/skywards.

