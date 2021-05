Plus de 1,3 milliard de points amassés depuis 2006 pour plus de 1 400 causes

MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada célèbre aujourd'hui le 15e anniversaire de son programme d'entraide Aéroplan. Depuis sa création en 2006, plus de 1,3 milliard de points ont été donnés par des membres Aéroplan. Ces points ont permis de soutenir plus de 1 400 causes, principalement des initiatives canadiennes, qui améliorent les conditions de vie et aident des collectivités d'ici et de partout dans le monde. Avec 1,3 milliard de points, une personne pourrait faire 9 000 fois le tour du monde en avion.

« Aujourd'hui marque un important jalon du programme d'entraide Aéroplan, a déclaré Mark Nasr, premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique d'Air Canada. Nous avons lancé ce programme en 2006 pour changer les choses et nous avons certainement accompli cet objectif. Le succès de ce programme n'aurait pas été possible sans la générosité de nos membres et l'engagement continu de nos fidèles organismes caritatifs partenaires, que nous remercions énormément de leur soutien. Au cours des années, grâce aux solides relations établies avec ces organismes, nous avons pu soutenir de nombreuses collectivités locales et aider des enfants et des familles d'un océan à l'autre. Nous nous engageons à continuer de travailler ensemble afin de bâtir un avenir meilleur pour les personnes dans le besoin au Canada et partout dans le monde parce que chaque point donné peut avoir une incidence dans la vie des gens. »

Tirer le meilleur de vos points

Depuis 15 ans, nos membres épaulent des causes qui leur tiennent à cœur. Aéroplan soutient près de 300 organismes caritatifs qui respectent les valeurs fondamentales d'Air Canada telles que la sécurité, la santé et le bien-être, l'inclusion, l'action climatique et l'utilisation responsable des ressources. Jetez un coup d'œil à des réussites et à des initiatives du programme d'entraide Aéroplan ici, comme des récits de familles réunies et de scientifiques qui ont pu se rendre à des milliers de kilomètres de distance pour surveiller la santé de l'océan.

Le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada demeure un partenaire clé. Grâce à la générosité des membres Aéroplan, la Fondation Air Canada donne chaque année des millions de points Aéroplan à des hôpitaux pédiatriques partout au Canada pour aider des enfants à recevoir des soins médicaux essentiels offerts loin de chez eux. Arianne est l'une de ces enfants. Il y a quelques années, Arianne est allée consulter des spécialistes de l'Hôpital de Montréal pour enfants, à 11 ou 12 heures de route de Sept-Îles, au Québec, où elle habite. Arianne bénéficie maintenant du Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada qui lui permet d'accéder aux soins dont elle a besoin. Voyez son histoire.

Chaque société partenaire a sa propre Semaine du jumelage des points au cours de laquelle Aéroplan verse, point pour point, l'équivalent des 500 000 premiers points donnés en ligne. En mars, notre partenaire de longue date Médecins Sans Frontières a recueilli 7,1 millions de points, ce qui lui a permis de réduire considérablement ses frais de déplacements par avion essentiels.

« Au cours des 15 dernières années, c'est plus de 260 millions de points Aéroplan qu'Air Canada a donné à Médecins Sans Frontières, ce qui a sensiblement allégé nos frais de voyages en avion essentiels. Ainsi, une plus grande partie de chaque dollar donné est consacrée directement à la prestation de soins médicaux humanitaires d'urgence à des personnes éprouvées par des conflits ou en situations d'urgence ou encore laissées pour compte, a déclaré Joseph Belliveau, directeur général de Médecins Sans Frontières Canada. En mars 2021, cette aide a facilité mon déplacement jusque dans la région du Tigré, en Éthiopie, où j'ai travaillé avec les équipes de Médecins Sans Frontières intervenant dans une crise en rapide évolution. Grâce à l'extraordinaire soutien d'Air Canada et d'Aéroplan, le travail humanitaire de Médecins Sans Frontières a une incidence durable dans plus de 70 pays, là où il est le plus nécessaire. »

En avril, la Fondation Stephen Lewis a pour sa part reçu pendant sa Semaine du jumelage des points plus de 2,5 millions de points de nombreux généreux donateurs en soutien à une approche fondée sur le respect des droits des personnes infectées au VIH/sida dans toute l'Afrique subsaharienne, afin de remédier aux inégalités qui favorisent la propagation des pandémies.

Semaines du jumelage des points à venir - Partenaires de 2021

Miles4Migrants (M4M) - À compter d'aujourd'hui jusqu'au 16 mai

M4M utilise les points donnés pour porter secours aux personnes frappées par la guerre, les persécutions ou les catastrophes à refaire leur vie dans une nouvelle terre d'accueil. M4M travaille en partenariat avec d'autres organismes sans but lucratif pour identifier les réfugiés, les demandeurs d'asile, ceux qui obtiennent l'asile et les membres de leur famille immédiate qui ont l'autorisation légale de voyager, mais n'ont pas les moyens de payer les billets d'avion.

Indspire - Du 14 au 20 juin

Cet organisme caritatif national enregistré, dirigé par des Autochtones, investit dans l'éducation des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour l'intérêt à long terme de ces personnes, de leurs familles et de leur communauté.

Oceans Initiative - Du 2 au 8 août

L'équipe de scientifiques a pour mission de protéger la vie marine, notamment les baleines, les dauphins, les requins, les saumons et les oiseaux de mer du Canada et d'ailleurs.

GlobalMedic - Du 13 au 19 septembre

La Fondation David McAntony Gibson, qui mène ses activités sous le nom GlobalMedic, est issue de la conviction que le soutien peut être apporté plus efficacement. Elle fournit une aide vitale au lendemain de catastrophes depuis 2002. Des secouristes professionnels ainsi que d'autres bénévoles professionnels et qualifiés aident à réaliser des programmes pour les personnes qui en ont le plus besoin.

Equitas - Du 27 septembre au 3 octobre

Centre international d'éducation aux droits de la personne, Equitas fait progresser l'égalité, la justice sociale et le respect de la dignité humaine par des programmes de sensibilisation visant une transformation sociale au Canada et partout dans le monde.

War Child Canada - Du 18 au 24 octobre

Protège les enfants et les familles victimes de la guerre. Dans les endroits les plus dangereux du monde, War Child reconstruit des communautés déchirées par la guerre et fournit le soutien nécessaire pour donner une enfance stable aux enfants.

Rainbow Railroad - Du 8 au 14 novembre

Aide les personnes LGBTQI persécutées à trouver la sécurité en fournissant des renseignements, des personnes-ressources, un soutien prévoyage et le transport aérien à destination d'un pays plus sûr.

Fondation Air Canada - Du 29 novembre au 5 décembre

Grâce à ses programmes ou à d'autres initiatives, la Fondation Air Canada offre un soutien financier direct, ou par l'entremise de campagnes de financement, afin d'appuyer des organismes de bienfaisance enregistrés au Canada qui s'efforcent d'améliorer la santé et le bien-être des enfants. La Semaine du jumelage des points est consacrée exclusivement au financement du Programme de transport hospitalier.

