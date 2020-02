Aéronautique : « Bonne nouvelle pour le Québec », selon le CPQ

MONTRÉAL, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Suite à l'annonce faite par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, au sujet de l'entreprise Bombardier et Airbus, le CPQ (Conseil du patronat du Québec) est satisfait de voir que l'industrie aéronautique au Québec continuera de prospérer.

« Il s'agit d'une bonne nouvelle autant pour les employés que pour l'ensemble du Québec qui permet de garder ici non seulement des emplois de qualité, mais tout l'écosystème et toute l'expertise de l'aéronautique dont nous pouvons être fiers », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « Cette annonce vient solidifier l'industrie de l'aéronautique au Québec et nous sommes convaincus qu'Airbus saura faire fructifier la valeur de l'entreprise et, en conséquence, la part du gouvernement ».

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Nadine Légaré, Conseillère principale - Communications et relations médias, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Bureau : 514-288-5161 poste 243, Cell. : 514-265-5471

Liens connexes

www.cpq.qc.ca