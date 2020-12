MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, est fière d'annoncer aujourd'hui la signature d'une entente stratégique avec AICHI-NAGOYA AEROSPACE CONSORTIUM, renforçant ainsi la relation déjà forte et profonde entre le Québec et le Japon. La signature de cet accord historique a eu lieu dans le cadre du Forum innovation aérospatiale international 2020

AICHI-NAGOYA AEROSPACE CONSORTIUM, composé de gouvernements locaux, d'organisations de soutien, d'industries et d'universités, s'est engagé à développer l'industrie aérospatiale dans la préfecture d'Aichi, au Japon, en collaborant avec les gouvernements locaux étrangers et les grappes où sont concentrées les industries aérospatiales.

Cette entente vise à échanger sur nos enjeux respectifs, à identifier les occasions de prendre part à des projets et programmes internationaux et locaux, des formations, conférences, séminaires, ainsi que des opportunités de rapprochement entre entreprises japonaises et québécoises, dans le but de soutenir la consolidation des chaînes d'approvisionnement.

« L'internationalisation et la diversification de nos entreprises sont une condition incontournable à leur croissance, en particulier dans un contexte de constante transformation. Nos PME doivent constamment évoluer en réduisant leurs coûts et en proposant des produits toujours plus novateurs et durables », mentionne Suzanne M. Benoît, présidente d'Aéro Montréal. « Le Japon est un chef de file en innovation et un acteur clé avec qui nous devons établir des liens solides et durables au bénéfice de nos entreprises et de nos nations ».

« La signature de ce partenariat stratégique entre Aéro Montréal, un partenaire important du gouvernement du Québec, et le consortium japonais Aichi-Nagoya Aerospace, contribuera à renforcer les liens de l'industrie québécoise de l'aérospatiale avec le Japon. Avec notre réseau de représentations du Québec à l'étranger unique au monde, nous contribuons activement à l'essor économique des entreprises d'un secteur névralgique de l'économie québécoise. Établie au Japon depuis près de 50 ans, la Délégation générale du Québec à Tokyo a participé activement à nouer ce partenariat économique qui bénéficiera aux exportateurs québécois et à la relance du Québec, un exemple concret du rôle de la diplomatie économique et de notre présence à l'étranger, » souligne Mme Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides.

« Suivant la signature du partenariat Transpacifique, cette entente permet au Québec d'avoir une empreinte beaucoup plus importante au Japon et pour Aichi-Nagoya, c'est une annonce très positive qui suit dans le sillon tracé par MHI RJ dans l'écosystème montréalais », ajoute M. Osamu Izawa, Consul Général du Japon à Montréal.

« Nous sommes très heureux de signer ce protocole d'entente avec Aéro Montréal et de créer des partenariats pour l'avenir de l'industrie aérospatiale dans les deux régions. Nous avons bon espoir que les échanges entre les entreprises et les universités impliquées dans les industries aérospatiales des deux régions seront favorisés, ce qui mènera à de nouvelles innovations et à de nouvelles entreprises, » conclut M. Yasushi SASAKI, président du conseil de AICHI-NAGOYA AEROSPACE CONSORTIUM.

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

