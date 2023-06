LE BOURGET, France, le 23 juin 2023 /CNW/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, clôture aujourd'hui sa participation à la mission commerciale du Québec à l'occasion du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) de Paris-Le Bourget. Cette mission est organisée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Investissement Québec international, en partenariat avec Aéro Montréal, Montréal international et avec le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris.

Une mobilisation québécoise sans précédent

À l'occasion du plus grand salon aéronautique et spatial au monde, la délégation québécoise regroupait 53 entreprises et organisations. Organisé tous les deux ans, le salon du Bourget représente une belle opportunité pour Aéro Montréal d'organiser plusieurs événements de réseautage afin de permettre aux PME de se mettre en relation avec des partenaires et des clients internationaux potentiels.

De nombreuses belles nouvelles aussi ont été dévoilées. Parmi elles, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne a annoncé un soutien de 350 millions de dollars pour la nouvelle Initiative de technologie aéronautique durable (INTAD) du Canada, qui vise à accélérer la transformation industrielle verte du secteur de l'aérospatiale. Le salon a également été l'occasion de partager des projets de développement ou encore d'expansion au Québec comme à l'international pour plusieurs membres de la grappe aérospatiale québécoise.

Une occasion de renforcer les relations internationales pour l'écosystème québécois

Durant ce salon, Aéro Montréal s'est fixée comme objectif de renforcer significativement ses relations internationales. « Nous avons saisi l'occasion de cette nouvelle mission pour organiser différentes activités de réseautage et ateliers, basés sur l'importance de la collaboration, l'internationalisation et l'intégration des technologies durables dans la chaine d'approvisionnement », explique Mélanie Lussier, Présidente-directrice générale d'Aéro Montréal. « Nous avons renouvelé notre entente de collaboration avec Aerospace Valley et renforcé notre partenariat avec le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS). Plusieurs rencontres avec nos homologues des grappes et associations étrangères nous ont permis de présenter l'écosystème aérospatial québécois et de développer des relations bilatérales qui bénéficieront à nos membres. ».

Pour clôturer cette mission, Aéro Montréal intervient aujourd'hui, en marge du Salon du Bourget, à un événement organisé par l'European Aerospace Cluster Partnership (EACP). Cette intervention permettra notamment à Aéro Montréal de souligner le rôle de la coopération internationale pour faire face aux défis stratégiques qui occupent l'écosystème : la décarbonation, la cybersécurité ou encore, la mobilité aérienne avancée.

Souligner l'engagement de M. Philippe Rainville , Président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal

Le souper international d'Aéro Montréal soutenu par Développement économique Canada pour les régions du Québec, Investissement Québec international, Fonds de solidarité FTQ et ADM Aéroports de Montréal, a permis aux participants de réseauter avec des acheteurs étrangers. Cela aussi été l'occasion de faire valoir la contribution de M. Philippe Rainville, Président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal. M. Rainville prendra sa retraite à l'automne après plus de six ans à la tête de l'organisation et 15 ans au cœur de l'entreprise. « Tous les membres du Conseil d'administration d'Aéro Montréal se joignent à moi pour souligner sa contribution exceptionnelle de Phillipe Rainville à faire avancer l'industrie. Il a su se démarquer par un apport indéniable sur des sujets stratégiques pour l'écosystème comme celui des carburants d'aviation durables. Nous lui souhaitons une bonne continuation. » déclare Mélanie Lussier.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

SOURCE Aéro Montréal

Renseignements: Léa Guicheteau, Directrice image et aérospatiale durable, Aéro Montréal, 514-550-7494, [email protected]