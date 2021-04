MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son Assemblée générale annuelle, Aéro Montréal partagera, aujourd'hui, les nombreuses réalisations de la grappe aérospatiale du Québec pour l'année 2020. Elle profitera de l'occasion pour dévoiler les propositions de mesures élaborées par l'Alliance pour la relance en aérospatiale, un comité stratégique créé sous la direction de son conseil d'administration.

Des mesures adaptées aux besoins de l'industrie

En réponse à la plus grande crise ayant frappé l'industrie aérospatiale, Aéro Montréal a proposé une approche collective et mobilisatrice en regroupant les premiers dirigeants de chaque segment de la chaîne d'approvisionnement, des différents paliers gouvernementaux ainsi que les acteurs du milieu financier pour créer l'Alliance pour la relance en aérospatiale (ARA).

Plus de 60 personnes ont ainsi contribué à élaborer des mesures concrètes pour répondre aux besoins du secteur, stimuler l'économie et créer de la valeur pour tous les Québécois(e)s et Canadien(ne)s.

Faits saillants

L'ARA a proposé des mesures ciblant trois grandes thématiques. Ces dernières ont notamment été soumises au ministère de l'Économie et de l'Innovation en novembre 2020 :

1) Accélérer l'innovation durable à travers :

Le lancement de projets collaboratifs liés à la décarbonisation de l'industrie qui permettront de renforcer sa position de chef de file dans la transformation vers une aviation durable

L'augmentation de la compétitivité grâce à la fabrication avancée

La création d'un bureau d'expertise en innovation aérospatiale

2) Soutenir la trésorerie des entreprises grâce à :

Des mesures de soutien à la trésorerie des entreprises

La mise en place d'un fonds de croissance et de développement

3) Favoriser la diversification des marchés en veillant à :

Faciliter l'obtention des permis à l'export

Augmenter la part des entreprises québécoises dans les contrats de Défense Canadien

« En privilégiant une approche concertée, l'Alliance pour la relance en aérospatiale a permis de faire émerger un plan d'action concret et rapidement actionnable. Grâce à la mobilisation historique de nos membres - plus de 350 en 2020 - et au soutien de tous les paliers de gouvernement, nous parviendrons à faire de cette crise un levier pour bâtir une industrie plus forte. Nous renforcerons notre champion national pour qu'il continue de créer des emplois et de la richesse partout au Québec et dans le monde. » a déclaré Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Un soutien gouvernemental indispensable à la relance des activités

À travers le monde, de nombreux gouvernements ont fait le choix de soutenir le secteur aérospatial en proposant des plans de relance dédiés qui visaient, entre autres, à stimuler leur économie et favoriser le développement d'innovations vertes et durables.

En actualisant la Stratégie québécoise aérospatiale 2016-2026, en collaboration avec les acteurs du secteur, le gouvernement du Québec a confirmé son engagement à soutenir l'industrie et à protéger l'un des piliers de son économie.

L'appui du gouvernement fédéral sera toutefois indispensable pour garantir l'efficience des mesures proposées par l'ARA et la capacité de l'industrie à rester compétitive sur la scène mondiale. Les membres de la grappe aérospatiale du Québec seront donc particulièrement attentifs à la mise à jour budgétaire du gouvernement fédéral qui se fera en fin de journée.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

SOURCE Aéro Montréal

Renseignements: Léa Guicheteau, Aéro Montréal, 514 550-7494, [email protected]; Kaven Delarosbil, Aéro Montréal, 514-987-1584, [email protected]

Liens connexes

http://www.aeromontreal.ca/