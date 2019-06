Aéro Montréal annonce la nomination du nouveau président de son Conseil d'administration

M. Giangi possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'aérospatiale et des hautes technologies. Il est comptable agréé et détient un baccalauréat en commerce et un diplôme d'études supérieures en comptabilité publique de l'Université McGill. Il siège au C. A. d'Aéro Montréal depuis 2010.