MONTRÉAL, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, est très heureuse d'annoncer la nomination du nouveau président de son conseil d'administration.

Monsieur Steeve Lavoie, président de Bell Textron Canada Ltée., a été nommé président du conseil d'administration (C.A.) d'Aéro Montréal pour un mandat de deux ans lors de la rencontre du C.A. qui s'est tenue le mercredi 9 juin. Il succède ainsi à M. Denis Giangi, président de Rolls-Royce Canada, dont le mandat à la tête du C.A. s'est terminé à pareille date.

M. Lavoie s'est joint au conseil d'administration d'Aéro Montréal en mai 2019, peu de temps après avoir été nommé à la présidence de Bell Textron Canada Ltée. Dans le cadre de ses fonctions chez Bell, il dirige actuellement toutes les activités du site de Mirabel et se concentre sur l'exécution d'une stratégie intégrée visant à assurer la compétitivité et la viabilité des activités dans un marché mondial en constante évolution.

« C'est avec une immense fierté que je prends les rênes de la présidence du conseil d'administration d'Aéro Montréal et remercie M. Denis Giangi et les membres du conseil d'administration pour cette démonstration de confiance » - Steeve Lavoie, Président, Bell Textron Canada Ltée.

Dans le cadre du processus continu de renouvellement du conseil d'administration, Aéro Montréal procède à tous les 2 ans à l'élection de ses 35 administrateurs issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

« Je suis très heureuse d'accueillir M. Lavoie à titre de nouveau président de notre conseil d'administration, de même que les administrateurs-trices qui donnent si généreusement de leur temps et partagent leur grande expertise afin de faire d'Aéro Montréal la grappe aérospatiale la plus innovante au monde. Leur vaste expérience sera un atout précieux alors que l'industrie vit une transformation mondiale et poursuit son virage vers la mobilité durable. Je tiens également à remercier chaleureusement M. Denis Giangi pour sa contribution et son dévouement et je suis ravie que nous puissions continuer de travailler à ses côtés et profiter de ses conseils éclairés alors qu'il demeurera membre de notre C.A. » - Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Consultez la liste complète des membres du CA.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

