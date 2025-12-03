Le paiement sans-contact devient la norme : La part des transactions aux terminaux point de vente et sans carte en magasin est passée de 81 % l'an dernier à 85 % cette année

Le comportement des acheteurs varie à l'échelle mondiale, les périodes de pointe en ligne lors du Vendredi fou allant de midi aux États-Unis à 20 h le dimanche en France.

Lors des pointes de demande, Adyen traitait 199 000 transactions par minute de façon transparente

NEW YORK, 3 décembre 2025 /CNW/ - L'événement Vendredi fou/Cyberlundi de cette année s'est avéré être une autre fin de semaine de magasinage des fêtes record, où le trafic et la demande des consommateurs ont bondi, et la plateforme Adyen a livré la marchandise, traitant un volume total de 43 milliards de dollars tout au long de la fin de semaine du Vendredi fou/Cyberlundi (en hausse de 27 % par rapport à l'an dernier), tout en maintenant un temps de fonctionnement exceptionnel de 99,9999 %. Le nombre de transactions par minute sur la plateforme Adyen a atteint un sommet de 199 000 le Vendredi fou. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le Vendredi fou/Cyberlundi de cette année à la page BFCM Unboxed Insights d'Adyen.

La façon dont les gens paient

Les habitudes des consommateurs ont changé de façon permanente, et offrir différentes options à la caisse n'est plus un luxe, c'est essentiel : 54 % des consommateurs à l'échelle mondiale quitteront un magasin ou abandonneront un paiement en ligne s'ils ne peuvent pas payer en utilisant la méthode de leur choix. À l'occasion du Vendredi fou/Cyberlundi, les données ont révélé des tendances claires :

Le nombre de portefeuilles mobiles explose : Les portefeuilles numériques s'imposent comme un mode de paiement clé aux terminaux de point de vente. Au cours du Vendredi fou de cette année, la part des revenus liés aux transactions aux terminaux de point de vente payées avec les portefeuilles numériques a atteint 33 %, comparativement à 21 % l'an dernier, et cette tendance devrait s'accélérer.

La valeur des achats en magasin

La vente dans les magasins physiques continue de détenir un avantage clé pour les achats de grande valeur pendant le magasinage des Fêtes. En 2025, la taille moyenne du panier des achats en magasin à l'occasion du Vendredi fou était 28 % plus élevée qu'en ligne. Dans l'ensemble, la taille moyenne du panier des achats en magasin dans le secteur de la vente au détail a augmenté de 22 % lors du Vendredi fou 2025, comparativement à un vendredi typique.

Des États-Unis au monde entier : la portée mondiale du Vendredi fou

Bien que le Vendredi fou soit né aux États-Unis, il a pris de l'importance dans d'autres marchés également. Cette année, nous avons fait le suivi d'une augmentation importante du volume des transactions par rapport aux vendredis typiques dans les principaux marchés internationaux :

Danemark - 6,11 fois Espagne - 4,47 fois Islande - 3,75 fois Norvège - 3,53 fois Finlande - 3,51 fois Suède - 3,36 fois Portugal - 3,33 fois États-Unis - 2,80 fois Canada - 2,77 fois Brésil - 2,75 fois

Cerner les heures de pointe

Les heures de pointe des achats en ligne pendant la fin de semaine du Vendredi fou/Cyberlundi varient à l'échelle mondiale, mais la plupart des marchés ont atteint leur point culminant à l'échelle locale à l'occasion du Vendredi fou :

États-Unis : Vendredi fou, midi

Suède : Vendredi fou, 17 h

Pologne, Royaume-Uni et Australie : Vendredi fou, 18 h

Pays-Bas et Italie : Vendredi fou, 19 h

Allemagne : Vendredi fou, 21 h

France : Dimanche, 8 h

Dans la plupart des marchés, l'heure de pointe pour les achats en magasin a eu lieu le samedi : midi en Australie, 13 h en Suède et en Pologne, 14 h en Allemagne, au Canada et au Royaume-Uni, 16 h en France et 17 h en Italie. La seule exception est les États-Unis, où la période de pointe a eu lieu le Vendredi fou à 13 h. Dans l'ensemble, les heures de pointe des achats en magasin n'ont pratiquement pas changé par rapport à l'année précédente.

Les acheteurs achètent davantage à l'occasion du Vendredi fou, mais ils retournent également davantage d'articles

Bien que le taux de retour moyen pour les achats au détail en ligne au cours de la dernière année ait été de 8,33 %, les achats du secteur du commerce de détail en ligne effectués pendant le Vendredi fou de l'an dernier ont connu un taux de retour beaucoup plus élevé à 11,32 %.

