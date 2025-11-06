Adyen est la première entreprise à commercialiser le S1E4 Pro, un appareil mobile tout-en-un robuste et résistant aux chocs et aux éclaboussures, ciblant le secteur de l'alimentation et des boissons (F&B).

Également annoncé aujourd'hui, le S1F4 Pro est un appareil Android portatif tout-en-un, qui offre une puissance d'impression pour une flexibilité accrue dans les environnements dynamiques de vente au détail et de service.

AMSTERDAM, 6 novembre 2025 /CNW/ - Adyen, la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les entreprises de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux terminaux : le S1E4 Pro et le S1F4 Pro. Conçus pour prospérer dans des environnements difficiles dans divers secteurs, y compris le commerce de détail, le secteur de l'alimentation et des boissons (F&B), l'hôtellerie, la beauté et le bien-être, ces derniers terminaux représentent les dernières avancées concernant les solutions de paiement en personne d'Adyen.

Les terminaux S1E4 Pro et S1F4 Pro (PRNewsfoto/Adyen)

S1E4 Pro : Sophistiqué à l'intérieur, robuste à l'extérieur, conçu pour durer

Le S1E4 Pro est un point de vente mobile tout-en-un, doté d'une conception durable pour prospérer dans les environnements les plus exigeants, des restaurants et bars très fréquentés aux sites d'événements à large audience. Le dispositif est homologué IP-65 pour être à l'épreuve des éclaboussures et de la poussière, et présente une résistance aux chocs, pour des chutes de 1,5 m. Le S1E4 Pro est conçu pour durer et résister aux réalités d'une utilisation prolongée et rigoureuse, ce qui est essentiel pour l'environnement de service où les terminaux brisés peuvent être désastreux pour un restaurant achalandé.

Parmi les autres caractéristiques clés, mentionnons un grand écran de 6,1 pouces pour la visualisation dans des conditions visuellement difficiles, une sangle facile à utiliser, ainsi que la certification PCI 6 et la préparation PCI 7. Le S1E4 Pro assure un service et un temps de fonctionnement transparents grâce à son processeur rapide, à sa batterie toute la journée et à sa connectivité complète (4G, Wi-Fi). Il accepte toutes les principales méthodes de paiement et devises au moyen de la fonction Tapez, insérez, glissez et numérisez le code QR.

Fonctionnant sur le système d'exploitation Android 13, l'appareil permet aux commerçants d'intégrer et d'exécuter leurs applications commerciales existantes, ce qui simplifie efficacement la prise de commandes, le paiement et les tâches internes en un seul appareil intuitif.

S1F4 Pro : Intelligent, portable, avec imprimante

Optimisé pour la flexibilité, le S1F4 Pro fonctionne de manière transparente en tant que point de vente de comptoir dédié lorsqu'il est installé sur sa station, ou en tant que terminal entièrement mobile pour le service sur le terrain lorsqu'il n'est pas sur sa station. La combinaison de mobilité et d'imprimante intégrée du S1F4 Pro offre un avantage distinct, permettant aux entreprises de simplifier leurs transactions n'importe où en magasin. Cette fonctionnalité de réduction des files d'attente réduit considérablement les temps d'attente des clients et accélère le service dans les magasins achalandés.

Le terminal offre une connectivité complète (4G, Wi-Fi et Ethernet), gère facilement tous les modes de paiement et toutes les devises, et fonctionne sur le système d'exploitation Android 13, ce qui permet aux entreprises de gérer efficacement les commandes, de traiter les paiements et de superviser les programmes de fidélisation.

Doté d'un grand écran de 6,7 pouces, de la certification PCI 6 avec préparation PCI 7, d'un processeur Octa-core rapide et d'une batterie longue durée, le S1F4 Pro est conçu pour une durabilité et une utilisation continue. Parmi les autres caractéristiques clés, mentionnons le lecteur de code QR ainsi que les caméras avant et arrière.

Améliorer l'expérience client

« Cette dernière mise à jour de produit souligne notre engagement à transformer l'expérience de paiement en personne », a déclaré Derk Busser, vice-président de la division Produits chez Adyen. « En écoutant attentivement nos clients, nous avons cerné les principales lacunes de notre offre précédente ainsi que de l'industrie. Ces nouveaux terminaux sont conçus pour répondre directement à ces exigences, qu'il s'agisse du besoin d'un appareil robuste dans un environnement dédié à l'alimentation et aux boissons (F&B) ou d'un terminal mobile pour les détaillants qui peut procéder à des impressions, nous voulons offrir des outils puissants et fiables adaptés aux exigences opérationnelles de toute une gamme de secteurs verticaux. qui ont des besoins uniques. »

Disponibilité

Les modèles S1E4 et S1F4 Pro seront disponibles à la commande en Europe, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande et aux Émirats arabes unis au premier trimestre de 2026, les appareils étant déployés au Mexique, en Malaisie, à Hong Kong et à Singapour au deuxième trimestre de 2026.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. Elle rassemble paiements de bout en bout, analyse de données et produits financiers dans un seul et même système, pour aider les entreprises à atteindre rapidement leurs ambitions. Présente dans le monde entier, Adyen collabore avec des marques comme H&M, Uber, eBay et Meta. Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de ses activités courantes. Les nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités sont annoncés dans des communiqués de presse et les mises à jour concernant les produits sont publiées sur le site Web de l'entreprise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816134/Adyen__The_S1E4_Pro_and_S1F4_Pro.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

