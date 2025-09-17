PARIS, 17 septembre 2025 /CNW/ - Adyen , la plateforme mondiale de technologies financières pour les entreprises de premier plan, soutient LVMH, le leader mondial des produits de luxe, dans le cadre d'une importante initiative internationale : l'unification des systèmes de paiement dans l'ensemble de ses Maisons.

Les solutions d'Adyen sont opérationnelles dans près de 50 Maisons1 du groupe à travers le monde, couvrant les domaines de la mode et de la maroquinerie, de l'hôtellerie d'exception, des montres et bijoux, de la beauté et des grands magasins.

Dans le cadre d'une stratégie de renforcement des synergies, LVMH favorise l'adoption de pratiques exemplaires dans l'ensemble de ses Maisons. L'objectif est de tirer parti des initiatives les plus efficaces du groupe et de les développer, tout en préservant l'identité unique et les standards d'excellence de chaque Maison.

C'est dans cet esprit que LVMH a choisi Adyen comme partenaire mondial de paiements en 2020, dans le but d'unifier les infrastructures de paiement en magasin et en ligne et d'offrir une expérience client fluide et haut de gamme.

La mise en œuvre des solutions d'Adyen a produit des avantages concrets dès les premières phases de déploiement, notamment :

Une expérience haut de gamme et fluide en magasin, notamment avec les terminaux mobiles et la technologie Tap to Pay

Une réduction importante de la saisie manuelle, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs

Une automatisation des processus de rapprochement et de fin de journée

Une approche unifiée des paiements avec un seul partenaire couvrant tous les canaux, zones géographiques et méthodes, grâce à une intégration harmonisée

Avec plus de 1 000 magasins déployés en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique et dans d'autres régions, le succès du projet repose également sur un soutien personnalisé, boutique par boutique.

« Ce projet s'inscrit dans notre ambition plus large d'offrir une expérience client impeccable, reflétant la qualité de nos produits et le savoir-faire de nos Maisons », affirme Arnaud Bodzon, directeur des paiements du groupe LVMH. « Cela s'applique non seulement aux clients finaux, mais aussi aux conseillers de vente qui utilisent les solutions. Ils peuvent maintenant se concentrer entièrement sur leur rôle principal - conseiller et accompagner nos clients - sans avoir à se soucier du traitement des paiements. »

« Notre partenariat avec LVMH reflète une vision commune : créer des expériences significatives et sans effort pour les clients dans le secteur du commerce de détail haut de gamme », a commenté Ethan Tandowsky, directeur financier chez Adyen. « En plus de faciliter les paiements, nous travaillons ensemble pour améliorer chaque point de contact dans les Maisons de LVMH afin de nous assurer que les acheteurs vivent une expérience qui correspond aux produits de luxe qu'ils achètent. Je suis impatient de voir ce que nous pouvons accomplir avec LVMH dans ce prochain chapitre. »

« Le soutien pratique est un facteur clé de réussite dans la gestion de projets d'intégration dans un groupe comme LVMH. L'expertise d'Adyen lui a permis de répondre et de s'adapter à nos besoins spécifiques », ajoute Arnaud Bodzon.

L'unification continue de s'étendre à d'autres Maisons, renforçant ainsi une ambition commune : offrir une expérience de paiement élégante, efficace et véritablement mondiale.

À propos d'Adyen

Adyen (ADYEN : AMS) est la plateforme de technologies financières de prédilection pour les entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs ambitions. Adyen possède des bureaux dans le monde entier et travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft.

1_Maisons_ est le terme français désignant les marques du groupe.

