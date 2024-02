La gamme de produits financiers intégrés d'Adyen prend désormais en charge les produits et services de cartes de BILL pour ses solutions de comptes créditeurs et comptes débiteurs

AMSTERDAM, 1er février 2024 /CNW/ - Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les entreprises de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'associait à BILL, une importante plateforme d'opérations financières pour les petites et moyennes entreprises (PME), afin d'offrir une expérience d'acquisition et d'émission avancée pour solutions de comptes créditeurs et comptes débiteurs de BILL. Le partenariat a commencé avec la solution d'acquisition de cartes Adyen for Platforms et s'est élargi pour inclure également des capacités d'émission de cartes, marquant une progression naturelle dans l'offre de plateforme d'Adyen.

« Le partenariat d'Adyen avec BILL est un excellent exemple de la façon dont nous voulons croître avec nos clients, a déclaré Blake Breathitt, premier vice-président, Plateformes et produits financiers chez Adyen. Nous sommes fiers de faire partie des efforts de BILL visant à aider les PME à prospérer alors que nous élargissons notre relation en ajoutant les émissions de cartes avec un chef de file des opérations financières. Notre cadre d'octroi de licences et les produits financiers intégrés étant tous deux réunis, nous nous réjouissons à l'idée de faire partie du solide écosystème de produits et de services liés aux cartes de BILL. »

Les services d'émission de cartes d'Adyen ont été intégrés à l'offre virtuelle de cartes de BILL dans le cadre de ses solutions de comptes créditeurs et de comptes débiteurs, améliorant ainsi la gamme de produits et services financiers de BILL. Adyen fournit à BILL la technologie nécessaire pour stimuler l'innovation et accroître les occasions d'aider les PME à prospérer grâce à des expériences de paiement sans heurts.

« Aider nos clients des PME à gérer leurs flux de trésorerie signifie faciliter et sécuriser leurs paiements, a déclaré Loren Padelford, chef des opérations commerciales de BILL. Grâce à la confiance dont ils font preuve envers BILL, nos clients peuvent facilement effectuer leurs paiements, puis retourner à la gestion de leur entreprise. Nous sommes heureux de travailler avec Adyen pour mieux assurer la résilience continue de nos clients et leurs besoins en matière de produits et de services de cartes. »

Pour en savoir plus sur les émissions de carte avec Adyen, rendez-vous ici .

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. Elle rassemble paiements de bout en bout, analyse de données et produits financiers dans un seul et même système, pour les aider à atteindre rapidement leurs ambitions. Présente dans le monde entier, Adyen collabore avec des entreprises comme Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft. La collaboration avec BILL décrite dans le présent communiqué souligne la croissance continue d'Adyen auprès des commerçants actuels et nouveaux au fil des ans.

À propos de BILL

BILL (NYSE : BILL) est une plateforme d'opérations financières de premier plan pour les petites et moyennes entreprises (PME). En tant que champions des PME, nous automatisons l'avenir du financement afin que les entreprises puissent prospérer. Notre plateforme intégrée aide les entreprises à contrôler plus efficacement leurs comptes créditeurs, leurs comptes débiteurs et leur gestion et des dépenses. Des centaines de milliers d'entreprises comptent sur le réseau exclusif de millions de membres de BILL pour payer ou être payées plus rapidement. BILL, dont le siège social est situé à San Jose, en Californie, est un partenaire de confiance des principales institutions financières, firmes comptables et fournisseurs de logiciels comptables des États-Unis. Pour en savoir plus, visitez bill.com.

