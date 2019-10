Adria Airways quitte le réseau Star Alliance

FRANCFORT, Allemagne, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Adria Airways, le transporteur aérien de Slovénie dont le siège social est à Ljubljana, n'est plus membre du réseau Star Alliance depuis le 2 octobre dernier.



Le départ d'Adria Airways du réseau Star Alliance fait suite à ses récentes démarches de faillite et à l'arrêt de toutes ses opérations aériennes le 30 septembre dernier.

Il s'agit d'une triste nouvelle, après les 15 ans d'appartenance d'Adria Airways à l'alliance.

Les membres du réseau Star Alliance Lufthansa, Brussels Airlines et SWISS ont annoncé de nouvelles liaisons et une fréquence accrue pour Ljubljana.

