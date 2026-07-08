ADP Research lancera un indicateur mensuel de rémunération au Canada pour suivre la croissance salariale

Le nouveau rapport ADP Canada Pay Insights s'appuiera sur des données de paie anonymisées des clients d'ADP Canada pour mesurer les variations de rémunération chez les travailleurs qui restent en poste et ceux qui changent d'emploi, selon la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, le genre, l'âge et la province

Lancement en septembre : Le rapport ADP Canada Pay Insights sera lancé le 3 septembre 2026 à 8 h 15 (HE), puis sera publié chaque mois par la suite.

Le rapport ADP Canada Pay Insights sera lancé le 3 septembre 2026 à 8 h 15 (HE), puis sera publié chaque mois par la suite. Indicateur indépendant : Le rapport ADP Canada Pay Insights servira d'indicateur indépendant des tendances salariales du marché du travail en fonction de données de paie anonymisées recueillies à haute fréquence représentant environ 1 million de travailleurs au Canada.

Le rapport ADP Canada Pay Insights servira d'indicateur indépendant des tendances salariales du marché du travail en fonction de données de paie anonymisées recueillies à haute fréquence représentant environ 1 million de travailleurs au Canada. Renseignements sur la main-d'œuvre : Ces données détaillées sur la croissance des salaires peuvent informer les entreprises de toutes tailles dans toutes les régions géographiques, ainsi que les décideurs politiques, le milieu universitaire et les économistes grâce à une lecture fiable de la main-d'œuvre.

ROSELAND, New Jersey et TORONTO, 8 juillet 2026 /CNW/ -- ADP Research, la division de recherche fondée sur les données d'ADP, Inc. lancera un nouveau rapport mensuel sur le marché du travail au Canada, intitulé ADP Canada Pay Insights, le 3 septembre 2026 à 8 h 15 (HE). Cette nouvelle série de données récurrentes servira d'indicateur indépendant du marché du travail afin de fournir une mesure robuste des tendances en matière de croissance salariale pour les travailleurs stables et les personnes qui changent d'emploi dans l'ensemble du marché du travail du secteur privé canadien. S'appuyant sur les données anonymisées sur les transactions liées à la paie d'ADP Canada provenant d'environ 1 million de travailleurs au Canada, le rapport ADP Canada Pay Insights fournira un aperçu en temps réel de l'évolution de la paie au fil du temps.

ADP Research

« À mesure que l'évolution démographique et l'évolution de l'IA transforment l'économie canadienne, la rémunération peut servir de baromètre de la santé du marché du travail », a déclaré Dre Nela Richardson, économiste en chef à ADP. « Ce nouvel indicateur, élaboré à partir de données de paie quasi en temps réel, permettra de suivre la croissance des salaires et la mobilité des travailleurs afin de mesurer la solidité et les tendances du marché du travail canadien. »

Le rapport présentera le niveau de rémunération annuel médian national et le taux de croissance de la rémunération d'une année à l'autre pour les travailleurs au Canada, accompagné de données détaillées ventilées selon la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, le sexe, l'âge et la province. ADP Canada Pay Insights utilisera un échantillon jumelé unique pour suivre les travailleurs anonymisés sur une période de 12 mois, ce qui permettra une analyse détaillée de la façon dont les salaires changent pour les travailleurs qui conservent leur emploi et ceux qui changent d'emploi. ADP Canada Pay Insights est le seul rapport sur le marché du travail au Canada qui exploite des données issues de transactions de paie réelles et qui assure le suivi dans le temps d'employés appariés à l'échelle individuelle. Le rapport mensuel sera distribué gratuitement dans le cadre de l'engagement d'ADP Research à fournir des renseignements sur le marché du travail aux entreprises, aux gouvernements et au public.

« En tant que fournisseur de services de paie pour un employé sur cinq au sein des marchés canadiens que nous servons, ADP Canada dispose de données dont l'ampleur et la portée lui permettent d'offrir une perspective unique sur l'évolution des salaires des travailleurs au Canada », a déclaré Jim Lord, président d'ADP Canada. « Depuis près d'un demi-siècle, ADP Canada renforce l'autonomie des entreprises de toutes tailles grâce à sa vaste expertise dans le domaine et à ses données de pointe sur la main-d'œuvre. En s'appuyant sur l'analyse des données de paie d'ADP Research, ce nouveau rapport sur les salaires aidera les entreprises à tirer parti d'informations fondées sur les données concernant la main-d'œuvre et les nouvelles tendances, afin qu'elles puissent anticiper les changements et se préparer à l'avenir du travail. »

Chaque mois, ADP Canada Pay Insights publiera un indicateur national de rémunération faisant état du salaire annuel médian des travailleurs qui demeurent en poste, de même qu'un indicateur de variation salariale mesurant la croissance de la rémunération des travailleurs canadiens par rapport à la même période de l'année précédente. Le rapport analysera également les tendances de la croissance salariale selon le secteur d'activité, le profil démographique, l'âge, la taille de l'employeur et la province.

ADP Canada Pay Insights fait la distinction entre deux catégories de travailleurs primaires :

Travailleurs stables : personnes qui sont restées chez le même employeur au cours du même mois et des 12 mois précédents

Travailleurs qui changent d'emploi : personnes qui ont changé d'employeur au cours des 12 derniers mois.

Le lancement d'ADP Canada Pay Insights sera publié le jeudi 3 septembre 2026 à 8 h 15 (HE) et un communiqué de presse sera disponible à centredepresse.adp.ca. Les données mensuelles et le fichier historique, ainsi qu'un calendrier complet des communiqués de données récurrents, seront disponibles sur une page dédiée d'ADP Canada Pay Insights en septembre.

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