Découvrez la trousse d'outils pour les petites entreprises d'ADP Canada

"Pour les propriétaires de PME, transformer une idée d'une étincelle en stratégie de croissance à long terme est bien plus qu'une passion. Au fur et à mesure que le monde des affaires évolue, le parcours du dirigeant vers le succès peut devenir de plus en plus complexe ", a déclaré Mohamed Basma, directeur général des services aux petites entreprises chez ADP Canada. "Les petites entreprises font partie intégrante de chaque communauté locale, c'est pourquoi nous nous efforçons de nous assurer qu'elles disposent du soutien et des conseils de confiance dont elles ont besoin pour les aider à gérer les nombreux éléments changeants requis pour mener une entreprise prospère."

La trousse d'outils est conçue pour équiper les propriétaires de petites entreprises et les aider à relever les défis auxquels ils sont confrontés.

Meilleures pratiques en matière de talents pour les petites entreprises :

Présenter les meilleures pratiques pour investir dans les talents, la trousse d'outils donne aux propriétaires de petites entreprises un accès à des conseils et des liens utiles sur la façon d'attirer, de fidéliser et de retenir les employés sur ce marché concurrentiel. Technologie de RH pour simplifier le travail : L'amélioration de l'expérience des talents implique souvent de rationaliser le travail : mettre en œuvre des technologies de RH aide à automatiser et à optimiser les tâches quotidiennes, stimule l'efficacité et contribue à prendre des décisions plus pertinentes.

L'amélioration de l'expérience des talents implique souvent de rationaliser le travail : mettre en œuvre des technologies de RH aide à automatiser et à optimiser les tâches quotidiennes, stimule l'efficacité et contribue à prendre des décisions plus pertinentes. Ressources en matière de conformité : Par-dessus tout, la protection de l'entreprise et des employés est importante pour assurer la fidélisation à long terme et être en conformité, entre autres. La trousse d'outils comprend des stratégies pour soutenir les propriétaires de PME dans leur démarches de conformité, avec des conseils, des modèles de documents juridiques et des webinaires.

La trousse d'outils aide les propriétaires de petites entreprises à démarrer et à assurer la croissance de leur entreprise. Elle regroupe des informations clés, des ressources et des témoignages, notamment :

Élaboration d'un plan d'affaires :

Du résumé de la direction à la planification financière et à l'élaboration d'un plan d'exploitation et de gestion, un plan de petite entreprise fournit la feuille de route permettant d'exécuter une vision . Trouver et bâtir la bonne équipe : Pour une petite entreprise, chaque embauche a une incidence énorme. Des conseils sur la rédaction de descriptions de poste en plus de stratégies pour des embauches fondées sur les compétences, la flexibilité et la culture pour attirer les meilleurs talents.

Pour une petite entreprise, chaque embauche a une incidence énorme. Des conseils sur la rédaction de descriptions de poste en plus de stratégies pour des embauches fondées sur les compétences, la flexibilité et la culture pour attirer les meilleurs talents. Créer l'expérience idéale des employés dès le premier jour : Les salariés des PME sont le secret de leur réussites et il est nécessaire d'investir en eux pour maintenir leur productivité Sur le long terme. Le renforcement de l'engagement, l'apprentissage continu et des approches personnalisés contribuent à une expérience positive.

Les salariés des PME sont le secret de leur réussites et il est nécessaire d'investir en eux pour maintenir leur productivité Sur le long terme. Le renforcement de l'engagement, l'apprentissage continu et des approches personnalisés contribuent à une expérience positive. Protection de votre entreprise et protection de vos employés : La conformité est essentielle, mais il peut être difficile de gérer les lois et règlements en constante évolution, tout comme gérer les avantages sociaux et l'assurance. Les petites entreprises peuvent recevoir des conseils et des modèles, ainsi qu'accéder à des formations et des webinaires.

La conformité est essentielle, mais il peut être difficile de gérer les lois et règlements en constante évolution, tout comme gérer les avantages sociaux et l'assurance. Les petites entreprises peuvent recevoir des conseils et des modèles, ainsi qu'accéder à des formations et des webinaires. Budgétisation et gestion du flux de trésorerie : Un bon flux de trésorerie est essentiel pour toute entreprise. Il peut être géré au moyen de comptes bancaires et de systèmes de gestion dédiés, ainsi qu'avec un plan budgétaire complet, ce qui fait partie des dépenses les plus importantes pour les entreprises canadiennes. Embaucher un comptable agréé peut aider les propriétaires dans leur parcours de conformité et les aider à gérer leur rémunération et les déclarations de fin d'année.

Un bon flux de trésorerie est essentiel pour toute entreprise. Il peut être géré au moyen de comptes bancaires et de systèmes de gestion dédiés, ainsi qu'avec un plan budgétaire complet, ce qui fait partie des dépenses les plus importantes pour les entreprises canadiennes. Embaucher un comptable agréé peut aider les propriétaires dans leur parcours de conformité et les aider à gérer leur rémunération et les déclarations de fin d'année. Navigation dans les domaines de la technologie de RH et de la sécurité des données : Les technologies RH peuvent aider à libérer du temps pour les propriétaires de PME et les aider à gérer l'intégration des nouveaux collaborateurs, la paie et mesurer la performance. Il est essentiel pour assurer sa croissance, de choisir le bon fournisseur de technologie RH capable de les accompagner à toutes les étapes de leur évolution.

Vous trouverez des ressources supplémentaires pour le démarrage et la croissance d'une petite entreprise dans la trousse d'outils des petites entreprises d'ADP Canada, accessible à l'adresse adp.ca/Small-Business-Toolkit.

