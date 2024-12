Adoption du projet de loi sur Mobilité Infra Québec Trois gains pour les municipalités

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille favorablement l'adoption du projet de loi no 61, Loi édictant la Loi sur Mobilité Infra Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif. L'UMQ est satisfaite de constater que certaines de ses recommandations ont été retenues par les parlementaires.

Des gains pour les municipalités :

Retrait de la disposition permettant au gouvernement de fixer unilatéralement la contribution financière des municipalités à un projet de transport collectif.

Nouveau pouvoir pour les sociétés de transport de conclure des partenariats en développement immobilier.

Obligation pour Mobilité Infra Québec de considérer les coûts d'exploitation et d'entretien dans la planification des projets de transport collectif.

Pour tous les détails, consultez le mémoire en cliquant ici.

« Maintenant que le gouvernement du Québec s'est doté d'un levier pour développer du transport collectif structurant, il est essentiel de travailler en collaboration pour augmenter l'offre de services. Une vision ambitieuse et des actions rapides sont nécessaires pour soutenir le développement du transport collectif dans toutes les régions du Québec. Nous saluons l'écoute de la ministre Guilbault, qui a su prendre en compte nos préoccupations de ce projet de loi », mentionne Guillaume Tremblay, 1er vice-président de l'UMQ et maire de Mascouche.

