Adoption du projet de loi no 23 - La FCSSQ accueille la Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique et édictant la Loi sur l'Institut national d'excellence en éducation

QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) appuie le projet de loi no 23, adopté le 7 décembre à l'Assemblée nationale du Québec, notamment au regard de la création d'un Institut national d'excellence en éducation et à la mise en place d'un système de dépôt et de communication de renseignements commun à l'ensemble du réseau public d'éducation. Par ailleurs, la FCSSQ salue la décision d'ajouter temporairement sept nouveaux programmes au Règlement sur les autorisations d'enseigner. Cette décision contribuera à qualifier rapidement encore plus de personnes pour enseigner dans nos établissements et à contrer la pénurie de main-d'œuvre. Ainsi, les centres de services scolaires pourront veiller à l'atteinte de la cible du ministère de l'Éducation, soit de diplômer et qualifier 90 % des élèves et d'assurer la qualité des services éducatifs au bénéfice de leur réussite!

« La Fédération accueille avec satisfaction la création de l'Institut national d'excellence en éducation et salue, à cet égard, l'ouverture du gouvernement qui a intégré plusieurs recommandations formulées par la FCSSQ. Cette nouvelle institution exercera assurément une influence significative sur le déploiement des meilleures pratiques éducatives et de stratégies d'enseignement validées par la recherche, tout en favorisant la progression des connaissances et des compétences en matière de pratiques pédagogiques. Les centres de services scolaires ont pour grande priorité la réussite éducative et c'est pourquoi ils s'affairent quotidiennement à tout mettre en œuvre afin d'assurer les meilleures chances de réussite aux élèves, et ce, en utilisant tous les leviers mis à leur disposition pour répondre à leurs besoins », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, madame Caroline Dupré.

« Notre Fédération poursuivra son étroite collaboration avec ses partenaires et le ministère de l'Éducation afin que les meilleures pratiques continuent de se déployer dans chacun de nos établissements scolaires. De plus, la FCSSQ accompagnera ses membres afin de faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles mesures, et ce, dans l'intérêt de la réussite éducative de chacun des élèves, jeunes et adultes », a souligné la présidente-directrice générale.

Concernant la mise en place d'un système de dépôt de données, cette solution permettra d'uniformiser leur collecte et d'en faciliter la transmission par les centres de services scolaires. Ces informations permettront d'obtenir une meilleure vision globale du réseau, de soutenir la gestion, l'organisation et la planification des services de façon à rendre le réseau encore plus efficace et plus efficient.

Pour consulter les recommandations du mémoire de la FCSSQ : https://www.fcssq.quebec/publications/memoires

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes.

La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

Twitter : @FCSSQc

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Source : Catherine Roy, Conseillère en communications, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 438 371-9420, [email protected] • www.fcssq.quebec