Adoption du projet de loi 61 - DE NOUVEAUX LEVIERS À LA DISPOSITION D'EXO POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Exo tient à souligner l'adoption, aujourd'hui, du projet de loi 61 - Loi édictant la Loi sur la Loi sur Mobilité Infra Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif. Ce texte législatif sanctionné intègre plusieurs de nos recommandations et nous permettra de participer à des projets de développements et ainsi générer des revenus. Ceux-ci permettront à exo d'investir, en collaboration avec les municipalités, dans l'offre de mobilité et participer pleinement à la vitalité et au développement du territoire.

L'adoption de ce projet de loi permettra également d'améliorer la performance de notre structure administrative, en réduisant le nombre des comités statutaires du conseil d'administration. Exo a aussi profité des discussions autour du projet de loi 61 pour soumettre sa proposition pour renouveler la gouvernance métropolitaine. Les discussions sur ce sujet se poursuivront certainement dans les prochains mois.

« Grâce à l'adoption de ce projet de loi, exo disposera des leviers nécessaires pour contribuer aux projets développement immobilier conjoint, et ainsi participer à la vitalité économique des communautés qu'il dessert tout en générant de nouveaux revenus. Nous remercions la ministre Guilbault et les députés pour leur ouverture tout au long du processus », a réagi Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Exo continuera de proposer des idées, des initiatives et des pistes de solutions pérennes. En ce sens, nous comptons défendre la mise en place de mesures qui permettraient d'améliorer concrètement l'efficacité de nos activités au bénéfice des citoyens que nous desservons, lors des consultations particulières portant sur le projet de loi 79 - Loi édictant la Loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif des organismes municipaux.

