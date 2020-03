Adoption du projet de loi 31

Les pharmaciens pourront en faire encore plus pour la population

MONTRÉAL, le 17 mars 2020 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui le projet de loi 31 modifiant principalement la Loi sur la pharmacie, pour une entrée en vigueur mercredi le 18 mars. Les pharmaciens peuvent ainsi exercer les nouvelles activités suivantes :

Évaluer la condition physique et mentale d'une personne dans le but d'assurer l'usage approprié de médicaments;

Effectuer un prélèvement en introduisant un instrument dans le pharynx;

Prescrire un médicament de vente libre lorsque la situation clinique ou toute autre circonstance le justifie;

Administrer un médicament aux fins de la vaccination;

Administrer un médicament lors d'une situation d'urgence;

Prescrire un médicament lors de la vaccination;

Prescrire lors d'une urgence nécessitant l'administration de salbutamol.

Des activités supplémentaires prévues au projet de loi nécessiteront, pour leur part, l'adoption de nouveaux règlements d'application et ne peuvent donc pas être exécutées présentement. L'Ordre travaille de concert avec l'Office des professions du Québec pour faire en sorte que ces règlements entrent en vigueur dans les meilleurs délais.

« Il s'agit d'un grand jour pour la pharmacie. Dans le contexte actuel de la pandémie COVID-19, il est également plus que positif de permettre aux pharmaciens d'avoir de nouveaux moyens et une plus grande autonomie dans leur offre de soins et services à la population », souligne Bertrand Bolduc, président de l'Ordre. Cela vient s'ajouter à l'élargissement de la Loi 41 annoncé le 16 mars, permettant notamment aux pharmaciens de prolonger des ordonnances pour des périodes allant au-delà des durées maximales prévues par la loi.

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 9000 pharmaciens œuvrant tant en pharmacie privée, qu'en établissement de santé ou au sein de milieux non traditionnels.

