Adoption du Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 : une vision intégratrice qui doit s'accompagner de conditions claires pour réussir

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'adoption du Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 (PUM) par la Ville de Montréal.

« Le PUM témoigne d'un travail de planification exhaustif et d'une volonté louable de repenser l'aménagement du territoire de façon intégrée. Comme la Chambre l'avait demandé, il comporte un plan et établit des priorités pour les cinq premières années. Cela favorisera son exécution à plus court terme. Nous saluons l'intention d'orienter la densification autour des axes de transport, ainsi que de revitaliser les milieux industriels et commerciaux. La densification doit toutefois être bien pensée. Nous prônons une densification intelligente, qui libère notamment des espaces au sol pour des aménagements urbains de qualité. Il faut aussi permettre aux familles et aux jeunes de rester en ville, en créant des milieux de vie complets, accessibles et bien desservis. Pour rendre les investissements viables, les grands projets doivent avoir la capacité d'accueillir un nombre suffisant de résidents. Des niveaux de densité élevés sont donc nécessaires dans les secteurs qui s'y prêtent », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre est bien consciente que le développement immobilier dans une grande ville comme Montréal comporte une complexité et exige certains délais. Toutefois, nous réitérons l'importance d'assurer l'efficacité des processus administratifs et la concordance réglementaire pour le déploiement du PUM. Les arrondissements devront adopter rapidement des plans locaux d'urbanisme et de mobilité qui permettront l'atteinte des cibles du Plan. Nous suivrons de près l'évolution du dossier. La Chambre appelle à la création d'une grille claire précisant les « règles du jeu » - notamment ce qui concerne les critères ESG, patrimoniaux, d'accès à la propriété et de logement hors marché - qui permettront de justifier une densité accrue sur chaque site. En parallèle, il est impératif d'accélérer le développement privé, communautaire et institutionnel pour rehausser l'offre et répondre à la crise du logement. La vitalité de Montréal comme métropole d'envergure passe nécessairement par la mixité », a poursuivi Isabelle Dessureault.

« Enfin, nous saluons l'importance accordée à l'abordabilité et à la culture dans le Plan. Nos atouts culturels sont des leviers réels de développement urbain. Ils contribuent à la vitalité, au dynamisme et à l'identité de nos quartiers. La Chambre s'est mobilisée avec le milieu de la culture pour que ces atouts soient pleinement intégrés au développement de la métropole », a conclu Isabelle Dessureault.

Pour consulter notre mémoire intitulé Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 : densifier intelligemment la ville et rétablir la fluidité des déplacements, rendez-vous sur le site de la Chambre.

