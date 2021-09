Adoption du budget de fonctionnement 2022 et du PDI 2022-2031 de l'Arrondissement de Lachine

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Lachine ont adopté, à la séance extraordinaire du 13 septembre, le budget de fonctionnement 2022. S'élevant à 30,5 M$, le budget est équilibré et répond aux grandes orientations de l'Arrondissement. La taxe foncière locale est indexée de 2 % par rapport à 2021, en deçà de l'inflation actuelle, respectant ainsi les orientations budgétaires de la Ville.

« Nous tenons à remercier notre équipe des finances et nos différentes directions en arrondissement pour ce budget rigoureux, conçu dans un contexte hors du commun, marqué à la fois par la pandémie, les bouleversements climatiques et une forte relance économique. Notre objectif premier est d'offrir les meilleurs services aux citoyens tout en respectant leur capacité de payer. Le taux de taxation local est donc plus bas que celui des dernières années et la taxe à la porte reste inchangée depuis 2018. Grâce à la prévoyance des équipes, le surplus accumulé s'élève aujourd'hui à 5 200 000 $. Pour boucler le budget, nous pigeons 217 400 $ de moins dans notre surplus par rapport à l'an passé. Nous sommes également heureux de pouvoir engager plus de personnel pour améliorer les services dans notre arrondissement en croissance », souligne la mairesse Maja Vodanovic.

Programme triennal d'immobilisations 2022-2031

Afin d'effectuer l'entretien et la réfection des infrastructures, des parcs et des bâtiments ainsi que pour améliorer la qualité du milieu de vie grâce à de nouvelles installations, le conseil d'arrondissement a également attribué la somme de 36,8 M$ à son programme décennal d'immobilisations (PDI) pour les années 2022 à 2031. Ce montant correspond à des emprunts annuels de 3,7 M$ à la charge des contribuables de l'arrondissement. Le PDI permettra de financier en partie ou en entièreté plusieurs projets :

Réaménagement des parcs

Réfection de l'étang des Fougères du Village Saint-Louis

Construction d'une clôture de cimetière ( Soeurs de Sainte-Anne )

) Réfection d'un terrain de baseball du parc LaSalle (avec le soutien de Jays Care Foundation )

(avec le soutien de ) Réfection du parc Grovehill (terrain de basketball et parc de planche à roulettes)

Réfection de bâtiments

Réfection du système d'alarme incendie du Centre technique

Maison du brasseur : divers travaux (enveloppe extérieure, portes et fenêtres, travaux électriques, alarme-incendie...)

Réfections routières

Réfection routière de la 32 e Avenue entre les rues Victoria et Sherbrooke

Avenue entre les rues et Reconstruction complète (aqueduc, égout, trottoir, chaussée) de la rue Saint-Antoine , du Croissant de Holon à la 23e Avenue

La présentation détaillée du budget 2022 et le programme d'immobilisations 2022-2031 peuvent être consultés sur lachine.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Nathalie Roberge, Chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 514 261-8355/communicationlachine­@montreal.ca

Liens connexes

https://montreal.ca/lachine