Adoption des règlements du PL 67 : une avancée majeure pour l'accès aux soins de première ligne en pharmacie

Les pharmaciens du Québec disposeront bientôt de nouveaux pouvoirs pour répondre aux besoins croissants des patients. Un déploiement progressif est attendu en pharmacie.

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires accueille favorablement l'adoption des règlements d'application du projet de loi 67, dont l'entrée en vigueur est prévue le 9 décembre 2026. Cette étape marque un jalon important pour l'amélioration des soins de première ligne au Québec tout en réaffirmant le rôle incontournable des pharmaciens comme professionnels de la santé de proximité.

Un déploiement progressif dès décembre

Bien que l'entrée en vigueur des règlements prévue au 9 décembre constitue une avancée importante, l'élargissement des activités en pharmacie ne pourra se concrétiser instantanément. Les équipes auront besoin de temps pour s'organiser, se former, adapter leurs installations et ajuster leur organisation du travail, particulièrement dans un contexte où les besoins de la population sont grandissants et où la rareté de main-d'œuvre continue de représenter un défi.

« Nous invitons les patients à faire preuve de patience envers leur pharmacien pendant cette période de transition. Nous leur recommandons également de privilégier la pharmacie détenant déjà leur dossier de santé afin de faciliter l'accès aux services. Notre priorité est d'assurer un déploiement efficace et sécuritaire de ces nouvelles responsabilités. Les pharmaciens propriétaires doivent pouvoir intégrer ces changements à leur rythme, tout en maintenant les plus hauts standards de qualité et de sécurité pour les patients », a déclaré Benoit Morin, président de l'AQPP.

De nouvelles activités à venir en pharmacie

Le projet de loi 67 permet de faire évoluer la pratique pharmaceutique vers un cadre plus flexible, davantage centré sur les besoins des patients et la prise en charge des conditions courantes. Cette modernisation permettra aux pharmaciens d'intervenir plus largement dans certaines situations, notamment :

Pour certaines conditions courantes, selon les modalités prévues, telles que les infections urinaires, les poux, certaines infections respiratoires, la vaginite ou le zona)*;

Pour la prescription de médicaments lorsqu'une maladie chronique a déjà été diagnostiquée;

Pour la prise en charge de certains patients, notamment ceux ayant un diagnostic de trouble d'anxiété généralisé, de trouble dépressif majeur, d'insuffisance cardiaque ou de maladie coronarienne en l'absence de suivi spécialisé, d'hypertensions ou de diabète.).

La plupart de ces services seront assurés. Toutefois, certains services ou tests réalisés en pharmacie pourraient entraîner des frais pour les patients. C'est notamment le cas pour les tests pour le streptocoque, l'infection urinaire ou la mesure ambulatoire de la pression artérielle.

Un meilleur accès aux soins pour la population

Cette évolution est essentielle et répond à un besoin bien réel : pour de nombreux Québécois, la pharmacie constitue la porte d'entrée la plus accessible vers le système de santé. En élargissant le champ d'exercice des pharmaciens, le Québec se dote d'un levier concret pour améliorer l'accès aux soins de première ligne et répondre plus efficacement aux besoins croissants et évolutifs de la population, sans accroître la pression sur le réseau déjà fortement sollicité.

Les nouvelles activités prévues permettront aux équipes en pharmacie d'intervenir davantage auprès des patients présentant des conditions courantes, d'accompagner certains patients dans la prise en charge de leur santé et de contribuer à réduire la pression sur les autres points d'accès au système de santé.

* Plus de détails sur la définition d'une condition courante seront disponibles lors de la publication des règlements dans la Gazette officielle

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 100 pharmaciens propriétaires des 1 900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

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SOURCE Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Renseignements : Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Ligne médias : 438 887-0519, [email protected]