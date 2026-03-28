/R E P R I S E -- Réaction de l'AQPP au lancement de la Politique de soins et de services de première ligne/

MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - Dans sa déclaration lors du lancement de la Politique de soins et de services de première ligne, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Sonia Bélanger a dit ce matin vouloir « miser sur les pharmaciens » parce qu'ils sont accessibles et présents partout au Québec. Mme Bélanger a raison sur un point : les pharmaciens sont déjà un pilier de la première ligne. Malheureusement, son propre gouvernement a torpillé son annonce en compromettant la capacité des pharmacies à jouer ce rôle. En déposant à la dernière minute un amendement au projet de loi 15, sans préavis ni consultation, Québec s'attaque directement les conditions qui permettent aux pharmaciens d'offrir ces services.

Comment la ministre peut-elle, ce matin, vanter le rôle essentiel des pharmaciens alors que, la veille, son gouvernement adoptait des mesures qui menacent la viabilité des pharmacies communautaires? C'est une contradiction flagrante.

Si l'amendement est maintenu lors de l'adoption du projet de loi mardi, cela entraînera la diminution des heures d'ouverture, la réduction des services disponibles voire la fermeture de pharmacies. C'est un coup dur pour les patients qui comptent fermement sur leurs pharmaciens pour pallier le manque d'accessibilité à des services de santé.

En s'attaquant à une partie du modèle de rémunération des pharmacies, sans le revoir dans son ensemble de façon sérieuse et rigoureuse le gouvernement rend toute démarche de négociation caduque. L'AQPP s'est donc retirée de la table en attendant le retrait de l'amendement.

Malgré la gravité de la situation, nous n'avons reçu aucune nouvelle aujourd'hui de la part du gouvernement nous indiquant qu'il s'apprêtait à corriger la situation. Les pharmaciennes et les pharmaciens dans toutes les régions du Québec sont désemparés à l'heure actuelle et c'est inacceptable de leur faire vivre une telle situation.

Rappelons que l'AQPP demande à la ministre de la Santé d'intercéder auprès de son collègue, le ministre du Travail, qui pilotait le projet de loi 15, et de revoir cet amendement avant l'adoption finale du projet de loi.

SOURCE Association québécoise des pharmaciens propriétaires

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