Les pharmaciennes et pharmaciens propriétaires entérinent l'entente de principe avec le gouvernement - Une étape importante pour consolider l'accès aux soins de proximité partout au Québec

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - Réunis en assemblée générale extraordinaire mercredi soir, les membres de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) ont entériné l'Entente de principe intervenue avec le gouvernement. La dernière entente était échue depuis le 31 mars 2025. Les pharmaciens propriétaires se sont prononcés à 84,04 % en faveur de cette nouvelle entente.

« Cette entente constitue une avancée positive pour les patients, pour le réseau de la santé et pour l'avenir de la pratique pharmaceutique. Elle jette les bases au déploiement du projet de loi 67 pour continuer de répondre aux besoins grandissants de la population, tout en consolidant l'accès aux soins de proximité, dans toutes les régions du Québec », a déclaré Benoit Morin, président de l'AQPP.

Une entente qui permettra de déployer de nouvelles activités cliniques

L'entente s'échelonne sur cinq ans, soit rétroactivement à partir du 1er avril 2025 jusqu'au 31 mars 2030, offrant un cadre essentiel de stabilité et de prévisibilité pour les pharmaciens propriétaires. Dans un contexte charnière pour la profession et le réseau de la santé, cette stabilité permettra aux pharmacies de maintenir l'accès à des soins de proximité et, après une certaine période de transition, d'élargir l'accompagnement clinique pour les patients.

Les prochaines années seront notamment marquées par des transformations importantes liées à la mise en œuvre du projet de loi 67, qui élargit le champ de pratique des pharmaciens. L'entente vient ainsi concrétiser le rôle significatif des pharmaciens en permettant une rémunération plus adéquate des activités cliniques faites en pharmacie et en établissant un cadre clair d'application.

Une mise en œuvre conditionnelle au cadre règlementaire

La pleine application de l'élargissement du champ de pratique des pharmaciens est conditionnelle à la publication, par le gouvernement, d'un décret prévoyant la date d'entrée en vigueur du règlement.

Une fois les modifications règlementaires adoptées, ces services s'implanteront de manière graduelle dans les pharmacies, selon la réalité de chacune d'entre elles. Les patients seront invités à s'informer auprès de leur pharmacie pour suivre l'évolution de l'offre de service. Par ailleurs, certains services, comme la vaccination, les prélèvements ou l'évaluation de conditions, pourraient nécessiter la prise de rendez-vous.

Alors qu'auparavant les activités étaient encadrées par des listes restrictives et des conditions précises, le nouveau cadre offre une plus grande flexibilité. Parmi les nouveautés qui pourront être éventuellement offertes en pharmacie, soulignons :

la prise en charge de nouvelles maladies chroniques (suivi du patient, ajustement ou modification du médicament, etc.), incluant le trouble d'anxiété généralisé, le trouble dépressif majeur et certaines maladies cardiovasculaires comme l'insuffisance cardiaque et coronarienne, lorsque le patient n'est pas déjà suivi en clinique spécialisée;

la possibilité, pour un pharmacien, de prescrire des médicaments en fonction de son jugement professionnel et sans restriction administrative pour des conditions de santé courantes (ex. : streptocoque, infection urinaire, allergie).

De plus, l'AQPP tient à souligner l'importance accordée à l'optimisation des soins aux patients atteints de cancer prenant des médicaments antinéoplasiques par voie orale en pharmacie communautaire, puisque le gouvernement a reconnu l'importance pour le pharmacien de faire des suivis pour ce type de médicament en octroyant une rémunération.

Cette entente permettra d'améliorer l'accès à des soins de proximité et de renforcer le rôle des pharmaciens comme acteurs clés de première ligne. Il est important de rappeler que certains services demeureront non couverts en pharmacie, notamment certains tests (ex. : streptocoque, ITU, MAPA).

Il importe de préciser que cette entente porte exclusivement sur les honoraires versés dans le cadre du régime public d'assurance médicaments.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 100 pharmaciens propriétaires des 1 900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

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SOURCE Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Renseignements : Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Ligne médias : 438 887-0519, [email protected]