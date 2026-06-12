Entente de principe intervenue entre l'AQPP et le gouvernement : L'AQPP consultera ses membres

MONTRÉAL, le 12 juin 2026 /CNW/ - L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) confirme qu'une entente de principe est intervenue entre les représentants de l'Association et le gouvernement visant le renouvellement de leur entente qui était venue à échéance le 31 mars 2025 et le déploiement du projet de loi 67.

En vertu des règles régissant l'AQPP, cette entente de principe doit d'abord être présentée aux membres réunis en assemblée générale extraordinaire et soumise à un vote.

Un communiqué sera publié à la suite de l'assemblée.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 100 pharmaciens propriétaires des 1 900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

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SOURCE Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Renseignements : Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Ligne médias : 438 887-0519, [email protected]