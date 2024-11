NEW YORK, 22 novembre 2024 /CNW/ - Ce vendredi fou, LILYSILK, la plus importante marque mondiale de soie dont la mission est d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, dévoile des rabais exceptionnels sur ses collections de luxe.

Avec un engagement inébranlable envers le développement durable et un savoir-faire inégalé, LILYSILK vise à rendre le luxe durable plus accessible, invitant les clients à faire des choix intemporels et soucieux de l'environnement à un prix imbattable avec des rabais allant jusqu'à 80 % sur certains articles.

Adoptez le luxe durable, le Vendredi fou de LILYSILK offre jusqu’à 80 % de rabais sur le cachemire écologique

« LILYSILK est plus que de l'élégance; nous prônons un mode de vie respectueux et attentif à notre environnement naturel », a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. « Nos produits surpassent l'attrait esthétique pour répondre à la demande croissante de biens de grande qualité, fabriqués de façon éthique et durable. En ce Vendredi fou, nous invitons nos clients à choisir des articles qui mettent en valeur leur goût raffiné et leur dévouement envers la gérance de l'environnement. Les textiles de LILYSILK permettent aux consommateurs de profiter à la fois du confort et d'un impact positif sur leurs achats ».

La clé de l'engagement de la marque repose dans ses produits en cachemire naturel et Bébé cachemire, qui offrent une chaleur et une douceur inégalées. Le cachemire naturel, provenant des fibres du sous-poil des chèvres cachemire, conserve sa couleur et sa texture pures sans produits chimiques agressifs, rendant chaque vêtement aussi écologique que luxueux. De plus, Bébé cachemire, issu du sous-poil délicat des chevreaux de Mongolie intérieure, offre un fil plus doux et plus chaud avec une empreinte écologique minimale, provenant de sources durables pour allier luxe et respect de l'environnement.

Pour s'adapter à un mode de vie occupé, LILYSILK a mis au point la laine mérinos lavable à la machine, conçue pour offrir le luxe de la laine sans tracas d'entretien. Cette laine est facilement lavée dans une machine à laver, maintenant sa qualité et son confort sans l'impact environnemental du nettoyage à sec, en harmonie avec les valeurs modernes de commodité et de durabilité.

LILYSILK présente également le 7030 Golden Ratio, un mélange stratégique de cachemire de qualité A à 30 % et de laine mérinos ultrafine à 70 %, qui améliore la douceur du cachemire et la durabilité de la laine, créant un tissu luxueux et durable tout en réduisant l'impact environnemental.

La vente très attendue du Vendredi fou 2024 de LILYSILK est maintenant en ligne, jusqu'au 30 novembre. Les acheteurs peuvent obtenir des rabais allant de 60 % à 80 % sur certains articles de luxe. Profitez d'économies à l'échelle du site grâce à des rabais échelonnés : 20 % de réduction sur les achats de 300 $ et 25 % de réduction sur les achats de 600 $ en utilisant le code promotionnel HOLIDAY.

Découvrez d'autres aubaines incroyables sur le site Web officiel de LILYSILK. Magasinez dès maintenant et transformez votre maison avec les produits luxueux et écologiques de LILYSILK.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2564396/Embrace_Sustainable_Luxury_LILYSILK_s_Black_Friday_Delivers_Up_80__Off.jpg

SOURCE LILYSILK

PERSONNE-RESSOURCE : Sherry Zhang, Courriel : [email protected]