VANCOUVER, BC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Dans le but de résoudre les enjeux de facturation des médecins, Dr.Bill, une plateforme de facturation médicale propulsée par RBCx, s'associe à Doctors of B.C. pour offrir aux médecins une plateforme conviviale au moyen de laquelle ils peuvent soumettre leurs groupes de patients au Medical Services Plan (MSP). Ce portail sécurisé simplifie la facturation médicale pour permettre aux médecins de toucher une rémunération adéquate.

Lancé plus tôt cette année, le modèle de rémunération Longitudinal Family Physician (LFP) constitue une solution de remplacement au modèle de rémunération à l'acte. Ne comptant que trois codes de facturation, il permet aux médecins de famille de prodiguer leurs services complets à long terme en tenant compte de nombreux éléments, comme le temps de qualité auprès des patients, les soins indirects aux patients, les tâches administratives et les soins complexes aux patients. Il leur offre également une plus grande autonomie, de la souplesse et du soutien face à l'augmentation des frais de pratique.

« Dr.Bill suit l'évolution technologique qui permet aux patients d'avoir accès à de meilleurs soins de santé et demeure résolue à offrir des solutions novatrices aux médecins et à alléger le fardeau administratif qui repose sur leurs épaules, affirme Sarah Wilkinson, cheffe de la direction, Dr.Bill. En tant qu'alliés des médecins, nous leur proposons ce nouveau modèle de facturation simplifié pour prévenir l'épuisement professionnel et leur permettre de faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire soigner les patients. »

Dorénavant, les médecins de la Colombie-Britannique pourront tirer profit du portail Dr.Bill pour téléverser et soumettre leurs groupes de patients au MSP en toute sécurité, même s'ils n'utilisent pas, pour le moment, la plateforme aux fins de facturation.

À propos de Dr.Bill

Intégrée au portefeuille de sociétés de RBCx, Dr.Bill est une plateforme conçue pour simplifier le processus de facturation médicale. Elle contribue à alléger le fardeau administratif des médecins et leur permet d'établir des factures précises et efficaces afin qu'ils puissent se concentrer à prodiguer des soins aux patients et recevoir une rémunération en temps opportun. Dr.Bill est actuellement disponible en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Visitez le site dr-bill.ca pour en savoir plus.

À propos de RBCx

RBCx appuie l'audace des idées, des fondateurs et des entreprises. Nous savons que la création d'entreprises performantes exige plus que du financement. C'est pourquoi nous misons sur la force conjuguée de nos quatre piliers - Services bancaires, Capital, Plateforme, Capital-risque - pour être le principal soutien de l'innovation canadienne. Nous utilisons notre vaste expertise pour soutenir des entreprises de toutes tailles à toutes les étapes de leur croissance. Nous mettons à profit l'expérience, les réseaux et le capital de RBC pour résoudre les grands problèmes de demain.

