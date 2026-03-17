MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal est fière de figurer dans le classement des Meilleurs employeurs de Montréal 2026, une prestigieuse reconnaissance décernée par Mediacorp Canada, l'organisme responsable des grands palmarès nationaux et régionaux visant à souligner les employeurs offrant des milieux de travail exceptionnel.

Au total, ce sont huit critères clés qui ont été utilisés par Mediacorp afin de reconnaître les meilleurs employeurs, incluant notamment la qualité du milieu de travail, le climat professionnel, ou encore les avantages sociaux, la formation et le perfectionnement ainsi que l'engagement dans la collectivité.

Cette reconnaissance témoigne une fois de plus du véritable engagement d'ADM envers ses équipes alors que l'organisation ne cesse de placer l'expérience employé au cœur de ses préoccupations. La plus grande force d'ADM réside en effet dans la passion de ses talents, qui ne cessent d'offrir chaque jour un service hors pair à l'ensemble de ses usagers.

« Être reconnu parmi les meilleurs employeurs de Montréal représente une immense fierté pour ADM. Cette distinction souligne non seulement la passion et le professionnalisme de nos équipes, mais aussi la volonté de notre organisation de créer un lieu de travail humain, inspirant et axé sur le développement de chacun. Je tiens une fois de plus à remercier l'ensemble de nos employés pour leur dévouement et leur engagement exceptionnel qui nous permettent, jour après jour, de faire rayonner nos sites de YUL et de YMX », a déclaré Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM.

Ce sont ces mêmes équipes qui amènent ADM à réaliser ses projets essentiels dans le cadre notamment de Plan de vol, le plan de développement du site aéroportuaire de YUL. Pièce par pièce, ADM construit en effet l'aéroport de demain afin d'offrir des installations plus accessibles et connectées, et ce, au bénéfice de la communauté.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques, 514-394-7304, [email protected]