MONTRÉAL, le 14 avril 2026 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal a profité de sa présence au Forum international de l'innovation aérospatiale organisé par Aéro Montréal afin de dévoiler une série d'annonces majeures confirmant la croissance rapide et la vitalité de YMX Innovation, son campus technologique situé à YMX, l'Aérocité internationale de Mirabel. L'organisation affirme ainsi son ambition de stimuler l'innovation et de contribuer au positionnement du Québec et du Canada parmi les leaders mondiaux de l'aérospatiale de demain.

Un écosystème fort et diversifié

Un an après son lancement, et sous l'impulsion d'Espace Aéro, YMX Innovation s'impose déjà comme un pôle stratégique de la Zone d'innovation en aérospatiale du Québec, en accueillant ses premiers leaders mondiaux. De la robotisation, à la mobilité aérienne avancée, en passant par l'énergie durable, les sept programmes stratégiques ciblés par ADM y sont déjà pleinement déployés :

Airbus s'associe à YMX Innovation pour l'implantation de leur Protospace, un espace exclusif dédié à l'expérimentation, à la productivité et à la formation. Airbus amorce également, en collaboration avec Exo-Drone, un projet de surveillance automatisée par drone de son site de Mirabel, démontrant la convergence entre innovation, efficacité opérationnelle et sécurité.

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) lance à Mirabel ses activités en mobilité aérienne avancée avec son Centre d'innovation sur les drones. En plus de se concentrer sur l'avancement de la recherche-développement et la commercialisation pour les secteurs canadiens de la défense, celui-ci offrira à l'industrie un environnement unique pour valider de nouvelles technologies dronautiques.

Le consortium national H2CanFly a également choisi YMX Innovation pour y établir son nouveau centre ultramoderne appelé "ARCTIC" et pour y mener ses activités sur l'utilisation de l'hydrogène comme technologie de propulsion propre, un pilier essentiel de la décarbonation de l'aviation.

Volatus aménagera une usine d'assemblage de drones à YMX. Cette implantation renforce la position du site comme plateforme de référence pour les systèmes autonomes et les technologies duales.

WatchOut, entreprise franco-suisse spécialisée dans les cellules d'usinage autonomes pilotées par IA, a complété ses travaux d'aménagement et installe ses premiers équipements. Leur technologie haute performance contribuera à enrichir l'écosystème de YMX Innovation.

ADM accueillera également les étudiants du Cégep de Saint‑Jérôme en technique de génie mécanique au cœur de YMX Innovation. Combiné au réseau SDG, un programme de chaires structurantes en mobilité aérienne avancée regroupant l'ensemble des universités québécoises, ce partenariat fait du site un lieu d'apprentissage propice à l'expérimentation, la formation ainsi que le développement d'expertises de pointe.

« Avec ces nouveaux partenariats et l'élan remarquable de la dernière année, YMX Innovation confirme son rôle de catalyseur pour l'industrie aérospatiale québécoise. ADM poursuivra son engagement à créer les conditions gagnantes pour que chaque acteur de l'écosystème puisse innover, croître et rayonner. Ensemble, nous façonnons l'aérospatiale de demain et nous nous donnons les moyens de viser toujours plus haut », a indiqué Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal.

« Airbus a le plaisir d'annoncer l'implantation prochaine d'un nouvel espace d'innovation au sein de YMX Innovation, renforçant ainsi notre partenariat local de longue date en collaboration avec ADM. Ces installations d'incubation Airbus à haut débit sont conçues pour remplir une mission unique : offrir aux ingénieurs l'autonomie nécessaire pour développer des concepts révolutionnaires, les construire et les tester en temps réel, raccourcissant ainsi les cycles d'innovation. En tant que partenaire stratégique d'ADM, cette colocalisation à Mirabel renforce notre présence opérationnelle existante, qui compte déjà plus de 4 600 employés, et nous permet de disposer de l'infrastructure nécessaire pour soutenir l'accélération de cadence en cours de la production de l'A220, ainsi que les activités de développement et la recherche en matière de durabilité », a déclaré Vincent Courtois, responsable de l'ingénierie de fabrication de l'A220.

« Cet espace d'innovation d'Airbus incarne l'agilité industrielle, permettant de faire passer les projets du concept initial au démonstrateur physique avec une rapidité remarquable, et, surtout, sert d'outil essentiel de gestion des risques. Notre ambition pour l'avenir est que l'espace d'innovation et de prototypage de Mirabel devienne un élément clé de la stratégie d'innovation au Canada, servant de passerelle vers la communauté technologique mondiale, la recherche en matière de durabilité et le développement des compétences pour l'industrie aérospatiale dans son ensemble. »

« Ces nombreux nouveaux projets et partenariats à Mirabel, un des trois pôles d'Espace Aéro, démontrent que notre zone d'innovation porte déjà fruit. C'est exactement ce genre de maillages que les différents partenaires de l'écosystème souhaitaient voir se multiplier en participant à la création d'Espace Aéro. En mobilisant autant d'acteurs autours d'infrastructures communes d'innovation, on permet à l'aérospatiale québécoise d'aller encore plus loin, et de préserver et accentuer son rôle de leader mondial dans notre industrie », s'est réjoui Pascal Désilets, directeur général d'Espace Aéro.

« Ces partenariats annoncés aujourd'hui par ADM démontrent une fois de plus que ce qui distingue l'industrie aérospatiale québécoise, et nous permet de tirer notre épingle du jeu à l'échelle mondiale : c'est la capacité de notre écosystème à travailler ensemble pour pousser l'innovation et la croissance encore plus loin. Ces alliances illustrent parfaitement l'environnement de collaboration qu'Aéro Montréal et toute l'industrie construisent à travers des évènements comme le Forum innovation aérospatiale international, et confirment la pertinence de la zone d'innovation Espace Aéro », a ajouté Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

« La Ville de Mirabel se réjouit de la croissance soutenue de YMX Innovation et de l'arrivée de ces nouveaux partenariats stratégiques qui renforcent le positionnement de notre territoire comme pôle incontournable de l'innovation aérospatiale. Ces investissements témoignent de l'attractivité de Mirabel et de la force de son écosystème, où entreprises, institutions et talents collaborent pour bâtir l'avenir. Nous sommes fiers de contribuer à cet élan qui génère des retombées concrètes pour notre communauté et qui fait rayonner Mirabel, le Québec et le Canada à l'échelle internationale », a affirmé Roxanne Therrien, Mairesse de Mirabel.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques 514 394-7304, [email protected]