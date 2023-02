Adieu plomb nocif - un gain pour l'environnement - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour mettre fin à la fabrication et à l'importation de masses d'équilibrage contenant du plomb

OTTAWA, ON, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Selon les estimations, 110 tonnes de plomb sont rejetées dans l'environnement chaque année le long des routes canadiennes en raison des masses d'équilibrage qui se détachent des jantes de véhicules. Le gouvernement du Canada reconnaît que le plomb est un métal hautement toxique, et il prend des mesures pour interdire la fabrication et l'importation de masses d'équilibrage contenant du plomb. Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé la publication du Règlement interdisant la fabrication et l'importation de masses d'équilibrage contenant du plomb.

Le plomb est un métal inodore et flexible qui pénètre dans l'environnement principalement en raison des activités humaines, comme l'utilisation et l'élimination de produits commerciaux, notamment les pesées et les turluttes utilisées pour la pêche, et les masses d'équilibrage. Ce métal est reconnu comme étant nocif pour les systèmes nerveux et reproducteur de l'humain et des espèces sauvages. Il peut affecter les reins et le système cardiovasculaires chez l'humain. L'Organisation mondiale de la santé a conclu qu'il n'existe pas de seuil sécuritaire d'exposition au plomb. Même si les niveaux de plomb dans le sang ont diminué de plus de 70 p. 100 au Canada depuis les années 1970, le plomb est encore largement détecté au sein de la population canadienne. La réduction de l'exposition permet de gérer les risques.

Malgré sa toxicité, le plomb demeure le matériau le plus couramment utilisé dans la fabrication de masses d'équilibrage, et ce, en raison de sa résistance à la corrosion chimique. Des masses d'équilibrage sont installées sur les roues des véhicules afin d'équilibrer la répartition du poids autour des jantes et de stabiliser les véhicules lorsqu'ils roulent à grande vitesse. Des masses d'équilibrage se détachent couramment et peuvent se désagréger en poussière au fil du temps. Cette poussière est nocive et peut s'accumuler dans le sol, pénétrer dans des cours d'eau par ruissellement ou être inhalée.

Ce règlement interdira la fabrication et l'importation au Canada de masses d'équilibrage dont la teneur en plomb correspond à plus de 0,1 p. 100 du poids. Les fabricants et les importateurs ont jusqu'au 3 février 2024 pour se tourner vers des solutions plus sécuritaires, comme l'acier. En adoptant ce règlement, le Canada respecte son engagement de protéger les Canadiens et l'environnement contre les produits chimiques et les polluants nocifs.

Citations

« Nous continuons de travailler à protéger la santé des Canadiens et l'environnement contre les substances nocives. Nos routes et nos cours d'eau ne peuvent pas être des lieux de dépôts accidentels de produits commerciaux contenant du plomb. Il existe des solutions de rechange sécuritaires et abordables aux masses d'équilibrage contenant du plomb, et le moment est venu de les adopter. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« En gardant les toxines nocives hors de notre environnement, nous assurons le bien-être et la sureté de la population canadienne et de notre faune. Au cours des 30 dernières années, nous avons considérablement réduit l'exposition au plomb. Toutefois, il y a encore du travail à faire. Par le biais de ce règlement, nous prenons des mesures pour protéger davantage notre environnement et, en retour, nous veillons à ce que nos communautés et notre faune demeurent en bonne santé. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

Faits en bref

Le règlement entrera en vigueur le 3 février 2024. La vente et l'installation des stocks restants de masses d'équilibrage contenant du plomb qui sont déjà au Canada seront autorisées après l'entrée en vigueur du règlement.

seront autorisées après l'entrée en vigueur du règlement. La réduction des rejets de plomb dans notre environnement aura des effets bénéfiques sur la santé, notamment une diminution des niveaux de plomb dans le sang, ce qui réduira les risques de neurotoxicité développementale et atténuera les effets neurodégénératifs du plomb et ses répercussions sur les systèmes cardiovasculaire, rénal et reproducteur.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Twitter de Santé Canada

Page Facebook de Santé Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Guillaume Bertrand, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]