ADDENDUM - 3e groupe en grève à la STM : grève d'une journée finalement

MONTRÉAL , le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le Tribunal administratif du travail (TAT) a refusé la deuxième journée de grève du Syndicat du personnel administratif, technique et professionnel du transport en commun (SCFP 2850) de la Société de transport de Montréal (STM). Le groupe sera donc en grève seulement le 19 novembre.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

