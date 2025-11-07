3e groupe en grève à la STM

MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Après les chauffeurs d'autobus, les opérateurs de métro et le personnel d'entretien, le Syndicat du personnel administratif, technique et professionnel du transport en commun (SCFP 2850) de la STM annonce deux jours de grève, soit les 19 et 21 novembre prochains.

« Ce sont 1 300 membres qui feront la grève lors de ces deux journées. Les choses ne progressent pas non plus à notre table de négociation. Nous nous battons pour maintenir nos acquis durement gagnés au fil des années », d'expliquer Stéphane Lamont, président du SCFP 2850.

Le Syndicat a obtenu un mandat de grève en mai 2025, une première en 40 ans d'accréditation au SCFP. Les principaux enjeux concernent la sous-traitance, la sécurité d'emploi et le cadre monétaire.

« Nous avons fait tout ce que nous pouvions lors des 42 rencontres tenues avec l'employeur au cours des 17 derniers mois. Nous exerçons maintenant de la pression pour parvenir à une solution », de conclure le représentant syndical.

La convention collective est échue depuis le 4 janvier 2025.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

