Entente de prolongation de la convention collective des employé(e)s de soutien de l'Université de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale extraordinaire hier, les membres du Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) ont adopté à 93 % l'entente convenue entre leur syndicat et l'université pour prolonger la convention collective. Le dernier contrat, arrivé à échéance le 31 mars 2025, est donc reconduit jusqu'au 31 mars 2027.

« La prolongation prévoit une augmentation des échelles salariales et des primes de 4,93 % rétroactive au 1er avril 2025, ainsi qu'une majoration additionnelle de 2,5 % au 1er avril 2026. Par cette entente, les parties visent à assurer l'équité interne et à reconnaître la contribution essentielle du personnel de soutien à la mission universitaire. Ces ajustements s'inscrivent dans une logique de rattrapage par rapport aux autres groupes de l'université », d'expliquer Annie Trottier, présidente du SEESUS.

La prolongation de la convention collective permet ainsi d'instaurer une paix industrielle, dont les parties pourront bénéficier pour maintenir des échanges continus dans le but de résoudre les enjeux liés aux relations de travail. Rappelons que celle-ci avait été renouvelée en septembre 2023 pour une période de deux ans, soit jusqu'au 31 mars 2025.

« Au cours de la dernière négociation, nous avons choisi de signer une convention collective de courte durée avec l'objectif d'obtenir davantage lors de la suivante. Cette stratégie s'est avérée profitable », déclare Annie Trottier, présidente du SEESUS.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 11 350 membres dans les universités, principalement des employés de soutien. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]