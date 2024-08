Adaptation aux changements climatiques : un soutien accru est nécessaire

MONTRÉAL, le 16 août 2024 /CNW/ - Les événements tragiques des 9 et 10 août derniers, causés par la tempête tropicale Debby ont révélé une fois de plus la vulnérabilité de nos infrastructures. L'Union des municipalités du Québec (UMQ) réitère aux gouvernements du Canada et du Québec l'urgence d'agir pour faire face aux défis imposés par les changements climatiques.

Depuis plus de deux ans, l'UMQ demande aux gouvernements des actions immédiates pour protéger nos communautés, nos territoires et nos infrastructures. En première ligne face aux conséquences des changements climatiques, les municipalités du Québec ne disposent pas des ressources suffisantes pour agir en amont des événements extrêmes.

Une étude réalisée par WSP en collaboration avec Ouranos estime à plus de 2 milliards de dollars par an, jusqu'en 2055, les surcoûts nécessaires pour entretenir, remplacer et adapter les infrastructures existantes au climat futur. Sans un soutien adéquat, nos canalisations, routes, bâtiments, ponts et ponceaux risquent de se détériorer rapidement, engendrant des coûts encore plus élevés pour les générations futures.

Dans les derniers jours, le gouvernement du Québec évoquait un montant de 5,6 milliards de dollars mis à disposition des municipalités à travers divers programmes. Cependant, ces fonds, entièrement utilisés par les municipalités, sont étalés sur plusieurs années et sont destinés au maintien des actifs et non à l'adaptation des infrastructures aux changements climatiques:

Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) : 2,4 milliards de dollars sur 10 ans , soit 240 millions par an pour l'ensemble des municipalités au Québec;

: 2,4 milliards de dollars sur , soit 240 millions par an pour l'ensemble des municipalités au Québec; Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec (TECQ) : 3,2 milliards de dollars sur 5 ans, soit 640 millions par an pour toutes les municipalités au Québec.

Présentement, c'est 1.8 milliard sur 5 ans du Plan de mise en œuvre 2024-2029 du Plan pour une économie verte qui est alloué pour adapter le Québec aux changements climatiques.

« Le temps presse. Les programmes actuels sont insuffisants et sont bien loin du 2 milliards de dollars par an nécessaires pour adapter nos infrastructures. Nos municipalités sont prêtes à agir, mais elles ont besoin du soutien des gouvernements pour réussir. Il est impératif que nous travaillions ensemble pour bâtir un avenir résilient. », a déclaré monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias