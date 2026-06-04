/R E P R I S E --Invitation aux médias -Cérémonie de remise des prix Harfang des neiges et de la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt/

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, invite les représentants des médias à la huitième cérémonie de remise des prix Harfang des neiges, qui a pour but de reconnaître l'engagement et la contribution de personnes ou d'organisations œuvrant à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune au Québec.

Par la même occasion, 24 femmes recevront la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt, qui souligne leur implication dans le domaine des activités de chasse, de pêche, de piégeage et de gestion faunique au Québec.

Date : Le jeudi 4 juin 2026







Heure : 17 h 45



Lieu : Québec



Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 4 juin 2026, à 13 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.

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Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 438 341-2255 Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs