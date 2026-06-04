/R E P R I S E --Invitation aux médias -Cérémonie de remise des prix Harfang des neiges et de la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
04 juin, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, invite les représentants des médias à la huitième cérémonie de remise des prix Harfang des neiges, qui a pour but de reconnaître l'engagement et la contribution de personnes ou d'organisations œuvrant à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune au Québec.
Par la même occasion, 24 femmes recevront la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt, qui souligne leur implication dans le domaine des activités de chasse, de pêche, de piégeage et de gestion faunique au Québec.
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Date :
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Le jeudi 4 juin 2026
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Heure :
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17 h 45
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Lieu :
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Québec
Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 4 juin 2026, à 13 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.
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Source :
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Information :
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Simon Savignac
Directeur des communications
Cabinet de la ministre de l'Environnement,
de la Lutte contre les changements climatiques,
de la Faune et des Parcs
Tél. : 438 341-2255
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Relations avec les médias
Ministère de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs
Tél. : 418 521-3991
SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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