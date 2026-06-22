Adaptation aux changements climatiques - Québec investit plus de 21 M$ à Laval pour accélérer le déploiement d'infrastructures vertes et renforcer la résilience climatique du territoire

LAVAL, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec poursuit ses investissements dans l'adaptation aux changements climatiques en octroyant aujourd'hui un soutien financier à la Ville de Laval pour le déploiement d'infrastructures vertes qui lui permettront de mieux gérer les eaux pluviales et de renforcer la résilience de la communauté locale face aux changements climatiques.

La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du maire de Laval, M. Stéphane Boyer. La députée de Vimont, Mme Valérie Schmaltz, était aussi présente pour l'occasion.

Cet investissement de plus de 21,3 millions de dollars permettra à la Ville de Laval de mettre en place des solutions de verdissement et des infrastructures de gestion à la source des eaux pluviales de façon à réduire les risques liés à la chaleur et aux pluies abondantes. Les travaux comprendront de la déminéralisation, la plantation de végétaux, l'aménagement de zones de biorétention, d'un mur végétalisé et d'une microforêt et l'installation de surfaces perméables.

Citations :

« Les événements survenus à Laval lors de la tempête Debby ont mis en évidence l'importance d'adapter nos collectivités aux réalités des changements climatiques. Grâce à cet investissement de 21,3 millions de dollars réalisé dans le cadre du programme OASIS, nous appuyons le déploiement d'infrastructures vertes qui contribueront à une meilleure gestion des eaux pluviales, à la réduction des risques d'inondation et au renforcement de la résilience du territoire lavallois, tout en améliorant la qualité de vie des citoyens. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Cet investissement de 21,3 millions de dollars est une excellente nouvelle pour Laval et pour l'ensemble de ses citoyens. Concrètement, il permettra de verdir davantage nos quartiers, de réduire les îlots de chaleur et de mieux gérer les épisodes de fortes pluies que nous vivons de plus en plus souvent. Pour les Lavalloises et les Lavallois, cela veut dire des milieux de vie plus agréables, plus sécuritaires et mieux adaptés aux réalités climatiques. En investissant dans des infrastructures de gestion des eaux pluviales et dans des aménagements verts, nous posons des gestes concrets pour améliorer durablement la qualité de vie ici, à Laval. »

Céline Haytayan, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour Laval et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences, innovation et défense).

« Les changements climatiques ont un impact bien réel sur nos quartiers et nous obligent à repenser la façon dont nous aménageons notre territoire. Grâce au soutien du gouvernement du Québec offert dans le cadre du programme OASIS, nous profiterons des chantiers d'infrastructures souterraines prévus au cours des prochaines années pour intégrer davantage d'infrastructures vertes et de solutions durables de gestion des eaux pluviales directement dans nos quartiers. Cette approche intégrée nous permettra de réaliser plusieurs interventions simultanément et d'optimiser chaque dollar investi. L'objectif est simple : mieux protéger la population aujourd'hui et préparer notre ville aux réalités de demain. »

Stéphane Boyer, maire de la Ville de Laval

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre du volet 2 du programme OASIS, qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Doté d'un budget de 132,7 millions de dollars, le programme OASIS comporte trois volets et, depuis son lancement en juin 2022, 53 projets ont été financés au volet 1 et neuf projets l'ont été au volet 2, pour un investissement total de 96,2 millions de dollars.

Depuis le 1er avril 2026, le programme OASIS a été intégré au programme Accélérer la transition climatique locale. Cette décision a été prise dans le but d'optimiser l'aide destinée aux organismes municipaux.

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Source : Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 438 341-2255 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

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